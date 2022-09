Patricia Chirinos atribuye a una "venganza política" denuncias de congresistas sindicados como 'Los Niños'

Patricia Chirinos atribuye a una "venganza política" denuncias en su contra

La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) atribuyó a una "venganza política" la denuncia en su contra ante la Comisión de Ética presentada por los congresistas de Acción Popular Elvis Vergara y José Luis Flores y la denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde se pide su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años.

"Ellos se han basado en un video de una cena pro fondos del partido al que yo fui para apoyar a la candidata. Fui a la cena pro fondos y hablé sobre un proyecto de ley que ya había presentado con bastantes meses de anticipación y ellos han tomado mis palabras y me han hecho estas dos denuncias producto de una venganza política", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, la exvicepresidenta del Congreso atribuyó esta sospecha al recordar que, días atrás, presentó una acusación constitucional contra los congresistas de Acción Popular por las afirmaciones de la empresaria Karelim López, colaboradora eficaz, quien los sindicó como parte de una organización criminal que viene de Palacio de Gobierno.

"Estos señores llamados 'Los Niños' de Acción Popular canjeaban sus votos para proteger y blindar al presidente (Pedro) Castillo a cambio de obras para sus regiones. Supuestamente hay muchos 'niños' y en la mayoría de las bancadas, pero los sindicados por la señora Karelim López, colaboradora eficaz, son seis (de Acción Popular)", indicó.

Patricia Chirinos señaló que estos congresistas la atribuyen, presuntamente, haber querido traficar un proyecto de ley que presentó meses atrás relacionado con su región, Callao. Esta iniciativa, explicó, busca que se pueda prolongar -a través de una única reelección- el periodo en los municipios y los gobiernos regionales para favorecer a los proyectos y obras.

"No creo que esto prospere (denuncia) porque no se equipara a un delito por corrupción. Yo no he negociado absolutamente nada, simplemente me he ido de boca y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es quien debe dar esa sanción. Estaría dispuesta a reconocer y enmendar. Revisando la norma, el castigo que me tocaría sería una llamada de atención", apuntó.

Denuncian contra Patricia Chirinos por evento proselitista

Recientemente los congresistas Elvis Vergara y Raúl Doroteo, ambos de la bancada de Acción Popular, presentaron una denuncia constitucional contra Patricia Chirinos tras la difusión del video en donde la congresista participa de un evento proselitista.

Cabe recordar que hace unos días Patricia Chirinos anunció en RPP que presentó una acusación constitucional contra los 6 congresistas de Acción Popular, conocidos como 'Los niños', quienes son investigados por la Fiscalía por presuntas irregularidades dentro del MTC.

En ese grupo -según la versión de la colaboradora eficaz Karelim López- están señalados los parlamentarios Raúl Doroteo y Elvis Vergara, para quienes se solicita su destitución e inhabilitación de la función pública por 10 años.

Incluso, la bancada de Acción Popular ya había presentado una denuncia ante la Comisión de Ética contra Patricia Chirinos por el evento en donde muestra su postura a favor de los candidatos a la Municipalidad de Ventanilla y al Gobierno Regional del Callao de su partido Avanza País.

Ello ocurrió durante el debate para aprobar la moción de censura contra el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, y el video fue presentado por el congresista de Perú Democrático, Hamlet Echevarría.

