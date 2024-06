El canciller tildó de "tono injerencista" la preocupación de embajadas por proyecto sobre financiamiento de oenegés

En Ampliación de Noticias, el canciller Javier González-Olaechea aclaró que el Perú es respetuoso de normas aprobadas en otros países y consideró que desde hace muchos años algunas ONGs en el país han realizado "activismo político".

En Ampliación de Noticias, el canciller Javier González-Olaechea aclaró que el Perú es respetuoso de normas aprobadas en otros países y consideró que desde hace muchos años algunas ONGs en el país han realizado "activismo político".

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea calificó este viernes de "tono injerencista" la opinión de las Embajadas de Estados Unidos, Reino Unido y países de la delegación de la Unión Europea sobre el proyecto que busca fortalecer la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en sus funciones de supervisión y fiscalización a organizaciones no gubernamentales (ONG).

En Ampliación de Noticias, el canciller aclaró que no conoce el contenido del citado del proyecto de ley, pero sí tiene conocimiento que la iniciativa legislativa invoca normas de varios países para aplicar las "mismas reglas donde allí ocurre" como registros, controles y fiscalización.

"Esta opinión que han adelantado algunas embajadas es una opinión que tiene un tono injerencista", afirmó.

Javier González-Olaechea precisó que, cuando en algún país se produce un cambio legislativo, el Perú "no se pronuncia oficialmente donde está acreditado allí" respecto al hecho, ya que "somos muy respetuosos".



"Si se produjera, supongamos... vamos a decir un país que no ha firmado, en Italia, bueno la embajada del Perú en Italia no tiene nada que opinar respecto a lo que se debata en la cámara de diputados o en el senado italiano. Pero yendo al fondo, lo que sí sé, y tenemos informes al respecto en Cancillería, es que los dispositivos que estaría considerando este anteproyecto copia, por así decirlo, normas que existen en varios países para los fines de registro y control porque en cualquier país del mundo las autoridades deben saber de dónde vienen los fondos extranjeros, ¿cuándo vienen?, ¿quiénes lo reciben y con qué finalidad?", dijo.

ONGs y "activismo político"

El canciller consideró también que "desde hace muchos años algunas oenegés en el país han realizado o realizan activismo político" y citó como ejemplo el caso del proyecto Runasur, donde "hubo dinero extranjero y acompañamiento" para partir el territorio peruano con Bolivia.

Además, Javier González-Olaechea invocó a los representantes extranjeros en el Perú ser "mesurados" y que recuenden que el diálogo diplomático está abierto siempre conociendo y respetando cuáles son las "facultades excluyentes" de nuestro país.

"Recordémoles a todos los países amigos que tienen relaciones diplomáticas con el Perú que tienen que ser muy cautos y respetar la soberanía que tenemos porque somos una república independiente", manifestó.

El 10 de junio las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido y países de la delegación de la Unión Europea manifestaron su preocupación sobre el anteproyecto de la Ley 27692, aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores, referida a la supervisión del financiamiento de las oenegés.

De otro lado, Javier González-Olaechea informó que el Perú participó en un evento de celebración de los 60 años de la UNCTAD donde se expuso la visión que prospera en el país respecto a los cambios y cómo mejor aprovechar las nuevas tecnologías.

Así, resaltó la reunión con la directora ejecutiva de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Rebeca Grynspan, con quien se acordó fortalecer programas existentes, como los orientados a empoderar a las mujeres en las pymes.

Además, el canciller destacó la firma de un Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales Asociados

"Al suscribirlo nos pone en una mejor condición para proteger nuestra biodiversidad, la identidad genética de muchas de nuestras, digamos, de nuestros bienes. También el patrimonio cultural histórico y las culturas ancestrales. Este es un acuerdo que para la ONPI es realmente trascendente", aseguró.

Cumbre sobre Ucrania

En relación con la cumbre de la paz de Suiza donde se buscarán posibles soluciones al conflicto en Ucrania, Javier González-Olaechea aseguró que el Perú participará en la sesión plenaria del evento y en el segmento de apoyo humanitario con el objetivo de ser "parte de la solución".

"No se espera, porque sería prematuro, no se espera resultados, digamos, de resolución y ejecución inmediata, sino abrir cauces de diálogo que actualmente no existe entre las partes. El Perú ya ha adelantado y ha dicho oficialmente que quiere ser parte de la solución. Cuando se establezca alguna suerte de equipo de facilitadores, el Perú ha adelantado la decisión de participar con toda la cancillería", expresó.