Patricia Juárez espera que Juan Carlos Lizarzaburu sea sancionado tras comentarios sexistas

| Fuente: Andina

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, aseguró estar a la espera de que su compañero de bancada, Juan Carlos Lizarzaburu, sea sancionado en Comisión de Ética luego de haber realizado comentarios sexistas en su contra durante una sesión parlamentaria.

"Confío en que reciba la sanción que corresponde. Ha sido un hecho grave, un hecho que me ha afectado en lo personal, en mi vida familiar, en el prestigio profesional, político, que siempre he tratado de conservar (...). Creo que debe primar un sentido de justicia y tiene que haber una sanción para el congresista Lizarzaburu", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Hay que hacer una distinción entre tu derecho a guardar silencio, a la intimidad, y la posibilidad que tienes de levantar la voz frente a un hecho de esta naturaleza que se repite en todos los ámbitos sin excepción", aseveró.

"He visto, he escuchado no solamente en el Congreso ese tipo de comentarios sexistas, misóginos, refiriéndose a las mujeres de una u otra manera. Yo prefiero dar la cara, aun cuando sea un congresista de mi bancada", agregó.

| Fuente: RPP

"Podría ser ineficiencia de la Policía" que no se haya capturado a Vladimir Cerrón

Por otro lado, Juárez se refirió a la demora en la captura del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y dijo que esta situación puede deberse a infeciciencia de las fuerzas policiales.

"La Policía siempre ha sido eficiente cuando despliega todos sus esfuerzos. No tenemos los elementos suficientes para poder determinar que recibe ayuda del extranjero o tiene algún tipo de protección. Es cierto que han transcurrido más de cien días y no es ubicado (...). Podría ser ineficiencia de la Policía", finalizó.