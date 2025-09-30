Últimas Noticias
Alejandro Muñante consideró que Comisión de Ética debería evaluar el caso de Héctor Valer tras escupitajo a periodista

El legislador de Renovación Popular señaló que tanto el congresista Héctor Valer como el periodista involucrado actuaron de forma inadecuada, aunque insistió en que el caso debe ser revisado por la Comisión de Ética, dirigida por el parlamentario Elvis Vergara.

Congreso
00:00 · 04:39
Alejandro Muñante señaló que corresponde ahora realizar una evaluación de su conducta en el Parlamento.
Alejandro Muñante señaló que corresponde ahora realizar una evaluación de su conducta en el Parlamento.

El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, sostuvo que la Comisión de Ética Parlamentaria debería pronunciarse sobre el incidente ocurrido en Juliaca, en la región Puno, donde su colega Héctor Valer Pinto fue acusado de escupir en el rostro al periodista Max Lanza, de radio La Decana.

El hecho se produjo tras una rueda de prensa, cuando Valer fue increpado por reporteros respecto a sus declaraciones sobre las protestas que dejaron cerca de 17 fallecidos en la región entre fines de 2022 e inicios de 2023. Según testigos y la versión del periodista, el parlamentario lo empujó y luego le escupió.

"Me empujó, yo le empujé y se dio un intercambio de palabras. Y, lamentablemente, lo más extraño es que él regresó a escupirme. Yo creo que este hecho merecería, efectivamente, colocar una denuncia, pero lamentablemente no confío en la justicia de nuestro querido Perú", declaró Lanza.

Valer, por su parte, rechazó haber escupido al comunicador y aseguró que fue él quien sufrió agresiones, por lo que incluso pasó por un médico legista. El legislador admitió, no obstante, haber llamado “proterrorista” al reportero. “Nunca le escupí (…) yo no tengo de qué arrepentirme respecto a mi posición”, afirmó.

"Creo que sí actuó mal el congresista Valer"

Ante lo ocurrido, Alejandro Muñante señaló que corresponde ahora realizar una evaluación de su conducta en el Parlamento.

“Eso se tiene que corregir. Son reacciones que no se deben dar y que la Comisión de Ética debería en este caso evaluar. Yo creo que sí actuó mal el congresista Valer, y también actuó mal el periodista, que lo increpó de esa manera”, declaró.

Hasta el momento, el presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, no se ha pronunciado sobre las medidas que se podrían adoptar frente a este caso.

Tags
Héctor Valer Alejandro Muñante Comisión de Ética

