Patricia Juárez presentará moción para declarar persona no grata a político colombiano Daniel Quintero

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Patricia Juárez, parlamentaria de Fuerza Popular, indicó este martes que presentará una moción para declarar persona no grata al político colombiano Daniel Quintero, quien colocó una bandera de su país en el distrito de Santa Rosa, en Loreto.

Así lo indicó la congresista en un breve pronunciamiento en el que indicó que la moción también solicitará que se impida el ingreso al país de Quintero, quien es precandidato a la presidencia de Colombia.

“A la brevedad presentaré una moción para declarar persona non grata e impedir el ingreso al país del precandidato colombiano Daniel Quintero, allegado a Petro, quien irrespetó nuestra soberanía izando la bandera de su país en la isla peruana Santa Rosa”, dijo.

Señaló también que el Congreso de la República no permitirá que este “acto de provocación” contra Perú quede impune, por lo que dijo esperar que su moción sea respaldada por la representación nacional.

Quintero se atribuyó izamiento de bandera colombiana en Santa Rosa de Loreto

El anuncio de Juárez ocurre luego de que Quintero se atribuyera este martes el haber izado la bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa, ubicado en la provincia de Mariscal Ramón Castilla.

Mediante su cuenta de X, el también exalcalde de Medellín compartió una grabación de video en la que se le observa cruzar un río y señalar que Colombia “se defiende con el alma”.

"De ninguna manera dejaré perder el río Amazonas a manos de Perú. Ya nos robaron demasiado con Panamá y el mar de San Andrés con Nicaragua. Nuestra Colombia se defiende con el alma y como presidente, si Dios quiere, así lo haré".

"No podemos llorar como niños lo que no pudimos defender como hombres. Orgulloso de mi patria, es mi bandera y la izo aquí para declararla como lo que es: territorio colombiano. Viva Colombia, Colombia se defiende", sentenció.