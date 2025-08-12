Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Patricia Juárez presentará moción para declarar persona no grata a político colombiano Daniel Quintero

La legisladora condenó que Quintero colocara la bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa.
La legisladora condenó que Quintero colocara la bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa. | Fuente: Andina/Facebook: Daniel Quintero
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

La parlamentaria de Fuerza Popular expresó su rechazo a que el también exalcalde de Medellín colocara la bandera colombiana en el distrito loretano de Santa Rosa.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Congreso
00:00 · 01:04

Patricia Juárez, parlamentaria de Fuerza Popular, indicó este martes que presentará una moción para declarar persona no grata al político colombiano Daniel Quintero, quien colocó una bandera de su país en el distrito de Santa Rosa, en Loreto.

Así lo indicó la congresista en un breve pronunciamiento en el que indicó que la moción también solicitará que se impida el ingreso al país de Quintero, quien es precandidato a la presidencia de Colombia.

“A la brevedad presentaré una moción para declarar persona non grata e impedir el ingreso al país del precandidato colombiano Daniel Quintero, allegado a Petro, quien irrespetó nuestra soberanía izando la bandera de su país en la isla peruana Santa Rosa”, dijo.

Señaló también que el Congreso de la República no permitirá que este “acto de provocación” contra Perú quede impune, por lo que dijo esperar que su moción sea respaldada por la representación nacional.

Quintero se atribuyó izamiento de bandera colombiana en Santa Rosa de Loreto

El anuncio de Juárez ocurre luego de que Quintero se atribuyera este martes el haber izado la bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa, ubicado en la provincia de Mariscal Ramón Castilla.

Mediante su cuenta de X, el también exalcalde de Medellín compartió una grabación de video en la que se le observa cruzar un río y señalar que Colombia “se defiende con el alma”.

"De ninguna manera dejaré perder el río Amazonas a manos de Perú. Ya nos robaron demasiado con Panamá y el mar de San Andrés con Nicaragua. Nuestra Colombia se defiende con el alma y como presidente, si Dios quiere, así lo haré".

"No podemos llorar como niños lo que no pudimos defender como hombres. Orgulloso de mi patria, es mi bandera y la izo aquí para declararla como lo que es: territorio colombiano. Viva Colombia, Colombia se defiende", sentenció.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP204 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿quiénes no pueden ser candidatos a la presidencia y por qué?

No todos podrán competir en las elecciones del 2026. La Ley electoral y la Constitución establecen impedimentos claros para quienes cargan con condenas o restricciones legales. Aun así, algunos personajes siguen activos en la política realizando campañas electorales. ¿Quiénes son? Los detalles en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Patricia Juárez Congreso de la República Daniel Quintero Colombia Santa Rosa de Loreto

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA