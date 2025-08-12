Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

"Siempre hemos vivido como hermanos": el testimonio del encargado de la Municipalidad de Santa Rosa de Loreto que limita con Leticia

Autoridad de Santa Rosa de Loreto señaló que su comunidad vive en paz y armonía con sus vecinos fronterizos.
Autoridad de Santa Rosa de Loreto señaló que su comunidad vive en paz y armonía con sus vecinos fronterizos. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Diego Cáceres
Oscar Sanchez Santillan

por Oscar Sanchez Santillan

·

Max Ortiz Rubio, encargado de la municipalidad de Santa Rosa de Loreto cuestionó al precandidato colombiano Daniel Quintero, a quien acusó de "faltarle el respeto" a la soberanía peruana al haber colocado una bandera de Colombia en territorio peruano.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El encargado de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Loreto, Max Ortiz Rubio, respondió a través de RPP a las afirmaciones del precandidato colombiano Daniel Quintero, a quien acusó de “faltarle el respeto” a la soberanía peruana al haber colocado una bandera de Colombia en territorio peruano.  

Ortiz señaló que su comunidad vive en paz y armonía con sus vecinos fronterizos, de Colombia y Brasil, pero que no tolerarán actitudes que desconozcan el carácter peruano de Santa Rosa.

“Siempre hemos vivido como hermanos, pero un señor (Daniel Quintero) quiere aparentar lo que no es y decir que esto es Colombia. Eso es una falta de respeto a nuestra soberanía”, afirmó.


Ortiz Rubio pidió al Estado reforzar su presencia en la frontera a través de inversión en infraestructura, salud, educación y saneamiento.
Ortiz Rubio pidió al Estado reforzar su presencia en la frontera a través de inversión en infraestructura, salud, educación y saneamiento. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Diego Cáceres

Cuestionan a políticos peruanos

El funcionario también cuestionó a políticos peruanos como el expresidente Martín Vizcarra, que visitan la zona en esta coyuntura.

 “Como todo político, quiere aparentar de ser y no ser, y aprovecharse para ganarse a la gente”, comentó en RPP.

Ortiz Rubio pidió al Estado reforzar su presencia en la frontera a través de inversión en infraestructura, salud, educación y saneamiento, recordando que el distrito enfrenta extrema pobreza y carece de servicios médicos esenciales como una sala de cirugía. “Hay que poner los ojos en esta frontera”, enfatizó.

Como se recuerda, estos lunes desconocidos dejaron una bandera colombiana izada en Santa Rosa de Loreto. Al respecto, Daniel Quintero, precandidato a la presidencia de Colombia y exalcalde de Medellín, se atribuyó en sus redes sociales la autoría del acto.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Santa Rosa de Loreto Daniel Quintero Isla Chinería Triple frontera

Más sobre Loreto

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA