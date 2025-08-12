"Siempre hemos vivido como hermanos": el testimonio del encargado de la Municipalidad de Santa Rosa de Loreto que limita con Leticia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El encargado de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Loreto, Max Ortiz Rubio, respondió a través de RPP a las afirmaciones del precandidato colombiano Daniel Quintero, a quien acusó de “faltarle el respeto” a la soberanía peruana al haber colocado una bandera de Colombia en territorio peruano.

Ortiz señaló que su comunidad vive en paz y armonía con sus vecinos fronterizos, de Colombia y Brasil, pero que no tolerarán actitudes que desconozcan el carácter peruano de Santa Rosa.

“Siempre hemos vivido como hermanos, pero un señor (Daniel Quintero) quiere aparentar lo que no es y decir que esto es Colombia. Eso es una falta de respeto a nuestra soberanía”, afirmó.

Ortiz Rubio pidió al Estado reforzar su presencia en la frontera a través de inversión en infraestructura, salud, educación y saneamiento. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Diego Cáceres

Cuestionan a políticos peruanos

El funcionario también cuestionó a políticos peruanos como el expresidente Martín Vizcarra, que visitan la zona en esta coyuntura.

“Como todo político, quiere aparentar de ser y no ser, y aprovecharse para ganarse a la gente”, comentó en RPP.

Ortiz Rubio pidió al Estado reforzar su presencia en la frontera a través de inversión en infraestructura, salud, educación y saneamiento, recordando que el distrito enfrenta extrema pobreza y carece de servicios médicos esenciales como una sala de cirugía. “Hay que poner los ojos en esta frontera”, enfatizó.

Como se recuerda, estos lunes desconocidos dejaron una bandera colombiana izada en Santa Rosa de Loreto. Al respecto, Daniel Quintero, precandidato a la presidencia de Colombia y exalcalde de Medellín, se atribuyó en sus redes sociales la autoría del acto.