La Junta de Portavoces del Congreso acordó que el Pleno sesionará este jueves 1 de diciembre desde las6b de la tarde de manera semipresencial. Así lo dispuso el titular de ese poder del Estado, José Williams, según lo acordado esta noche en sesión de la Junta de Portavoces del Parlamento. Se informó que se tratará el pedido de vacancia presidencial.

En la invitación cursada a los miembros del Congreso, se detalla que a la sesión se podrá asistir presencialmente, en el hemiciclo de sesiones, y también de manera virtual.

“En dicha sesión se tratará la admisión del pedido de vacancia de la Presidencia de la República, solicitado mediante Moción de Orden del Día 4904, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución Política del Perú”, señala el documento, compartido mediante las redes sociales del Poder Legislativo. La nueva moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo se presentó esta tarde en el Congreso.

El documento es promovido por el congresista no agrupado Edward Málaga. La moción cuenta con las firmas de 67 parlamentarios de diversas bancadas.

#CongresoInforma l Citan a sesión del #PlenoDelCongreso para este jueves 1 de diciembre, desde las 6:00 p. m., a fin de tratar la admisión del pedido de vacancia presidencial. pic.twitter.com/4rbh81Bofh — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 30, 2022

Presentan moción de vacancia

El parlamentario no agrupado Edward Málaga presentó la tercera moción de vacancia presidencial en contra del jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones, ante el Congreso de la Repúbica. La iniciativa, que fue ingresada a trámite con el número 4904, lleva la firma de 67 legisladores y argumenta la permanente incapacidad moral del mandatario como impedimento para continuar en el cargo.

Dentro de los argumentos, se señala "el irresponsable desmantelamiento de la administración pública y el copamiento clientelista de las instituciones del Estado". Ello en referencia a las investigaciones fiscales en contra de los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, y un supuesto fomento del "odio y resentimiento" por parte de los extitulares de la PCM Guido Bellido y Aníbal Torres.

Luego de presentar una tercera moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, el autor del documento, el congresista no agrupado Edward Málaga ofreció una conferencia de prensa para dar detalles con respecto a su acción. El legislador precisó que al día de hoy el número de parlamentarios que estarían dispuestos a vacar al jefe de Estado sobrepasa los 87 votos necesarios en el pleno. No obstante, dejó en claro que dicha cifra puede variar.

"Este es un proceso en marcha. Obviamente no la hubiésemos presentado hoy si no tuviésemos cierta certeza de lograr el objetivo. Los cálculos se han hecho conversando, dialogando para saber cuáles son sus voluntades, apreciaciones y preocupaciones ante un eventual cierre del Congreso. No es la razón principal, pero es el detonante (...). Al día de hoy tenemos un número que sobrepasa con holgura los 87 votos. Pero esto es al día de hoy. Puede ser que en tres, cuatro días alguien los compre, les ofrezca un ministerio. Eso va a depender de la integridad y vocación de mis colegas y, sobre todo, su amor por el país", señaló en conferencia de prensa.