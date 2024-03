Perú Libre y congresistas de otras bancadas presentan moción de vacancia contra Dina Boluarte por el caso Rolex

Congreso Diecinueve congresistas suscribieron la moción de vacancia contra la jefa de Estado

Diecinueve congresistas de bancadas como Perú Libre, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Acción Popular, Bloque Magisterial, entre otras, presentaron este sábado una moción de vacancia presidencial contra la mandataria Dina Boluarte, debido a las investigaciones que le sigue la Fiscalía vinculadas a su uso de relojes Rolex.

Según señala el referido documento, remitido al oficial mayor del Congreso, la jefa de Estado "indebidamente ejerce el cargo", por lo que se presentaba la moción "por permanente incapacidad moral", al haber infringido hasta tres artículos de la Constitución.

🔴#ÚltimoMinuto | Acabamos de presentar la moción de vacancia contra Dina Boluarte, por incapacidad moral permanente por el tema de los rólex y joyero, en ejercicio de la función parlamentaria de control político.



— Margot Palacios (@MargotPalaciosH) March 30, 2024

Fundamentos

La moción de vacancia indica que Boluarte "ejerce la más alta magistratura del Perú, que le exige un comportamiento ético y moral, que incluye un conjunto de reglas inquebrantables que contribuyen a la fortaleza de las virtudes y los valores básicos del individuo humano".

En ese sentido, señalaron que el Ministerio Público "ha dispuesto, en la fecha, iniciar diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes de la marca Rolex”.

"Al respecto, la mandataria no supo explicar por qué dichos artículos no figuran en ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sin embargo, aceptó usar relojes Rolex y adujo que eso era producto de su esfuerzo y su trabajo, además que no son de tiempos recientes (...) Sin embargo, un experto en artículos de alta grama indicó, en el programa dominical Cuarto Poder, que el modelo que data del 2020 en adelante", indica el texto.

"Hasta la fecha, doña Dina Boluarte, directamente, ni el Gobierno han aclarado el origen de hasta tres relojes Rolex que la prensa ha podido captar en el brazo de la mandataria en distintas actividades oficiales (...) En consecuencia, la Sra. Dina Boluarte, habría faltado a la verdad en muchas ocasiones", añade.

Estas faltas a la verdad, según la moción, serían tres: "con ocasión de presentar sus declaraciones jurada de bienes y rentas, al inicio de ejercer la función pública como ministra de Inclusión Social, en forma periódica y al cesar del cargo", "al momento de presentar sus declaraciones jurada de bienes y rentas, al inicio de ejercer la función pública como presidenta de la República, en forma periódica"; y "cuando precisa que sus relojes son antaña adquisición", ya que "si fuera así y, teniendo en cuenta el valor del reloj cuyo valor sobrepasa los dos UIT dispuestas por ley, debió haberlo consignado en sus declaraciones juradas".

"Como es de verse, el hecho denunciado, no se trata de un tema trivial, se trata de actos de la persona más importante del país; constituye una grave vulneración a los principios éticos y morales de alguien que ostenta la más alta magistratura del país. La conducta de doña Dina Boluarte Zegarra viola principios éticos fundamentales como son la probidad y la transparencia, los mismos que también tiene acogida en la Ley de Código de Ética en la Función Pública; constituye un mal ejemplo en el comportamiento de otros funcionarios y para la ciudadanía, quienes piden de parte del Estado una aclaración satisfactoria sobre estos hechos", señala la moción.



"Como es de verse, la conducta de doña Dina E. Boluarte Zegarra, se trata de un hecho muy grave, y motivo suficiente para declararse su vacancia. Consiguientemente, constituyen infracción de los artículos 38, 102 y 118, numeral 1, de la Constitución Política del Perú", puntualiza.

Además, alude que ya se han presentado tres mociones de vacancia contra la presidenta, ya que "no tiene ninguna capacidad moral para permanecer en el cargo, todo lo contrario, como otros hechos que fortalecen la teoría de su incapacidad permanente".