Pleno del Congreso aprobó declarar al cartel de los Soles como organización terrorista y amenaza externa

Congreso designó como organización terrorista al cartel de los Soles
Congreso designó como organización terrorista al cartel de los Soles | Fotógrafo: Congreso
Jorge Luis Pinedo Barrera

por Jorge Luis Pinedo Barrera

·

La moción fue aprobada con 73 votos, sumando al Perú a países como Argentina, Ecuador, Paraguay, República Dominicana y los Estados Unidos que adoptaron similar medida.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Congreso de la República declaró este miércoles como organización terrorista al cartel de los Soles, una estructura criminal vinculada al régimen de Nicolás Maduro y relacionada con el narcotráfico, así como con grupos delictivos como el Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa.

La moción, impulsada por la bancada de Renovación Popular, fue aprobada con 73 votos, sumando al Perú a países como Argentina, Ecuador, Paraguay, República Dominicana y los Estados Unidos, que en los últimos días ha desplegado una flota en aguas del Caribe sudamericano con el propósito de combatir a este y otros grupos criminales.

Nota en desarrollo…

El poder en tus manos

EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones

Tres alianzas electorales lograron inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones y participarán en las elecciones generales 2026. ¿Cuáles son y quiénes las impulsan? Conozca los detalles, en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Cartel de los soles Congreso de la República Nicolás Maduro Venezuela narcotráfico

