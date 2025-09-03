Pleno del Congreso aprobó declarar al cartel de los Soles como organización terrorista y amenaza externa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Congreso de la República declaró este miércoles como organización terrorista al cartel de los Soles, una estructura criminal vinculada al régimen de Nicolás Maduro y relacionada con el narcotráfico, así como con grupos delictivos como el Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa.

La moción, impulsada por la bancada de Renovación Popular, fue aprobada con 73 votos, sumando al Perú a países como Argentina, Ecuador, Paraguay, República Dominicana y los Estados Unidos, que en los últimos días ha desplegado una flota en aguas del Caribe sudamericano con el propósito de combatir a este y otros grupos criminales.

Nota en desarrollo…