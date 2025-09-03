Pleno del Congreso aprobó declarar al cartel de los Soles como organización terrorista y amenaza externa

La moción fue aprobada con 73 votos, sumando al Perú a países como Argentina, Ecuador, Paraguay, República Dominicana y los Estados Unidos que adoptaron similar medida.
El Congreso de la República declaró este miércoles como organización terrorista al cartel de los Soles, una estructura criminal vinculada al régimen de Nicolás Maduro y relacionada con el narcotráfico, así como con grupos delictivos como el Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa.
La moción, impulsada por la bancada de Renovación Popular, fue aprobada con 73 votos, sumando al Perú a países como Argentina, Ecuador, Paraguay, República Dominicana y los Estados Unidos, que en los últimos días ha desplegado una flota en aguas del Caribe sudamericano con el propósito de combatir a este y otros grupos criminales.
Nota en desarrollo…