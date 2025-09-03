Últimas Noticias
Despliegue de EE. UU demuestra "determinación" de su Gobierno para frenar operaciones ilegales provenientes de Venezuela, dice investigador Evan Ellis

EE. UU. tiene
"Hicimos algunas cosas legales muy importantes: esta determinación que no solo el Tren de Aragua, sino el Cartel de los Soles, es un grupo terrorista", dijo. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

En Ampliación de Noticias, el investigador estadounidense consideró que la acción naval norteamericana demuestra "la determinación" de la administración de Donald Trump para detener el flujo de drogas proveniente de Venezuela, que también afecta a su país.

Actualidad
00:00 · 19:14

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las Fuerzas Armadas de su país eliminaron a once integrantes de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua -designada como terrorista por su administración- durante un "ataque cinético" contra una embarcación que trasladaba drogas en el Atlántico.

Sin embargo, el Gobierno de Venezuela acusó a su par norteamericano de crear con inteligencia artificial el video publicado este martes por el líder republicano, con imágenes del anunciado ataque contra la embarcación.

Al respecto, el investigador estadounidense Evan Ellis, la acción de la armada norteamericana demuestra "la determinación" de la actual administración para detener el flujo de drogas proveniente de Venezuela que también afecta al país.

"Tenemos que recordar que, número uno, hicimos algunas cosas legales muy importantes: esta determinación que no solo el Tren de Aragua, sino el Cartel de los Soles, es un grupo terrorista. Algo también reconocido por Paraguay, por Ecuador, recientemente por República Dominicana, por Argentina", explicó.

Colaboración dentro de Venezuela

Agregó también que el aumento de la recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la detención de Nicolás Maduro podría incentivar la colaboración dentro de Venezuela. "No solo es el líder del país, sino un líder de un grupo narcotraficante", expresó.

"Esta fuerza capaz de realizar operaciones narcotraficantes también se podría utilizar para una operación de agarrar a ciertos líderes del Cartel de los Soles, con la cooperación de fuerzas locales, y llevarlo a justicia en los Estados Unidos. No una ocupación, no una invasión, sino una operación, como hemos visto en otros casos criminales, de llevar un fugitivo a justicia", refirió.

Destacó que para combatir organizaciones criminales multinacionales, como el Tren de Aragua, que operan en varios países de la región, es necesaria la cooperación internacional dentro de un sistema de seguridad hemisférica, en el que se involucren a los gobiernos y fuerzas de cada país.

"Lo que pasa acá nos afecta a todos. Y, por supuesto, podemos hablar de crimen organizado, la manera en que este problema está impactando Colombia, Venezuela, Estados Unidos, está impactando la seguridad en Ecuador, Perú (...) Esos flujos desde Perú hasta Europa, involucrando grupos como, por ejemplo, la mafia albanesa, la mafia italiana, etcétera", mencionó.

