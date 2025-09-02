Últimas Noticias
Gobierno de República Dominicana designa como organización terrorista al cartel de los Soles

"Se designa como organización terrorista al grupo armado cartel de los Soles", establece un decreto emitido por el presidente dominicano, Luis Abinader | Fuente: Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD)
Agencia EFE

·

República Dominicana anuncia su decisión en momentos en los que Estados Unidos ha desplegado una importante flota militar en aguas caribeñas con el propósito de enfrentar a los grupos que considera introducen narcóticos al país.

República Dominicana declaró este martes como organización terrorista al cartel de los Soles, tal y como lo han hecho Argentina, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos, país que ha desplegado una flota en aguas del Caribe suramericano con la intención de combatir a este y a otros grupos ilegales similares.

"Se designa como organización terrorista al grupo armado cartel de los Soles", establece un decreto emitido por el presidente dominicano, Luis Abinader, dado a conocer por su oficina.

El gobernante también instruyó a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado a adoptar las medidas apropiadas para prevenir las incursiones del grupo en el territorio nacional, o en contra de intereses dominicanos en el exterior.

"Los carteles dedicados al tráfico de drogas son considerados como grupos terroristas cuando, además de recurrir a métodos violentos e indiscriminados que provocan muerte, secuestro y extorsión, sustentan sus operaciones mediante esquemas de financiamiento ilícito y de lavado de activos propios de dichas organizaciones", dijo la medida presidencial.

República Dominicana anuncia su decisión en momentos en los que Estados Unidos ha desplegado una importante flota militar en aguas caribeñas con el propósito de enfrentar a los grupos que considera introducen narcóticos al país.

Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de liderar cartel 

En marzo de 2020, durante la primera Administración de Donald Trump, el Departamento de Justicia estadounidense reconoció formalmente que el cartel existe y aseguró que Nicolás Maduro y el titular de Interior venezolano, Diosdado Cabello, son sus líderes, lo que fue reiterado por Trump el pasado julio.

En julio, el Departamento del Tesoro estadounidense declaró grupo terrorista al cartel de los Soles, al que acusa de colaborar con otras organizaciones criminales como el Tren de Aragua, en Venezuela, y el cartel de Sinaloa, en México, y días después EE.UU. incrementó de 15 millones de dólares a 50 millones de dólares la recompensa por información que ayude a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El cartel de los Soles es uno de los grupos relacionados con el narcotráfico que el Gobierno de Trump quiere combatir con el reciente envío de un gran contingente militar al Caribe que ha disparado la tensión con Caracas.

El despliegue en aguas cercanas a Venezuela, un movimiento estadounidense sin precedentes en la región en décadas recientes, es la última de una serie de iniciativas contra la supuesta banda criminal que se han intensificado en el último lustro con acciones en el plano diplomático, financiero o judicial.

Este martes, Trump aseguró que las fuerzas armadas de su país eliminaron a once integrantes de otra organización de narcotráfico, el Tren de Aragua, durante un "ataque cinético" contra "narcoterroristas" en aguas del Caribe.

