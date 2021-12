Polémica entre jefe del INS y congresista Muñante en la Comisión COVID-19 | Fuente: RPP Noticias

Esta mañana ocurrió un incidente en la comisión especial del Congreso que hace un seguimiento a la lucha contra la pandemia -denominada Comisión COVID-19- luego de que un congresista le preguntara al director del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez, -presente en la sesión- por la obligatoriedad de la presentación del carné de vacunación.

Como se sabe, la bancada de Renovación Popular, de la cual es parte el congresista Alejandro Muñante, está en contra de la obligatoriedad del carné de vacunación para los adultos que deseen ingresar a espacios cerrados. El legislador aprovechó la sesión para increpar sobre este tema y señalar que una medida más eficaz sería la presentación de una prueba molecular.

"Se deberían proponer alternativas mucho más eficaces, como una prueba molecular no mayor de 72 horas al menos garantiza que esta persona está libre del virus, y si es que lo contagió al día siguiente, también se sabe científicamente que una persona recién contagiada y que no tiene ningún síntoma no trasmite la enfermedad", señaló.

"Yo creo que esa sería hoy la mejor medida, considerando que hay personas que por diversas razones, incluso médicas, no pueden vacunarse. Hay gente que sufre de trombosis que no puede vacunarse", agregó.

Esta situación motivó la respuesta del jefe del Instituto Nacional de Salud, quien le indicó que esa propuesta no era práctica y que el carné de vacunación es importante para promover la inmunización en nuestro país y lograr que se reduzca el número de personas que todavía no acuden a colocarse la segunda dosis.

"El carné de vacunación para entrar a espacios cerrados es una medida que también se viene tomando en varios países para reducir el riesgo de transmisión y generar espacios seguros. En algunos lugares han dado la opción del PCR negativo, pero en la vida diaria se vuelve un poco impráctico porque si uno quiere entrar a una oficina tiene que entregar un PCR negativo, y si quiero regresar mañana debo tener otro", apuntó.

Defensoría pide precisiones

La Defensoría del Pueblo reiteró a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Salud la necesidad de precisar el concepto de "espacio cerrado", previsto en el decreto supremo 174. En esa línea, indicaron que las limitaciones de acceso a las personas no vacunadas no deben aplicarse a servicios de salud u otros servicios públicos esenciales.

Asimismo, señalaron que la normatividad debe considerar la situación de personas que por disposición médica no se han vacunado contra la COVID-19 y de aquellas que deben esperar 90 días para su inmunización por haber tenido la enfermedad.

"Solicitamos a PCM y Minsa publicar inmediatamente ajustes a la norma que exige la acreditación de la vacunación contra la COVID-19 para desarrollar ciertas actividades desde el 10/12. Disposiciones deben ser publicadas oportunamente", apuntaron.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: