Presidenta de Comisión de Ética presentó reconsideración a votación para investigar a Luis Cordero Jon Tay

Karol Paredes, presidenta de la Comisión de Ética del Congreso de la República, solicitó este martes reconsiderar la votación del acuerdo de no iniciar una investigación al congresista de Fuerza Popular, Luis Cordero Jon Tay, quien fue denunciado por su expareja por agresión física, acoso y difusión de un video íntimo en una página de internet.

A través de un oficio enviado a la titular de la Mesa Directiva del Congreso, María del Carmen Alva, la también legisladora de Acción Popular presentó esta reconsideración en concordancia con su posición expresada durante su intervención del debate previo a que se decidiera no iniciar la investigación.

Además, solicitó a que en la próxima sesión en la que se trate la reconsideración se pueda observar el reportaje emitido por el dominical Panorama en el que la expareja del legislador denunció las agresiones.

Rechazo previo a investigación

En vísperas, la Comisión de Ética del Parlamento votó en contra de iniciar una investigación contra el legislador fujimorista, Luis Cordero Jon Tay, quien fue denunciado por su expareja de haberla golpeado en reiteradas ocasiones, incluso con patada en el cuerpo.

El testimonio de la mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, se dio en el dominical Panorama. En el informe la denunciante señala que el parlamentario de Fuerza Popular ofreció pagarle los sueldos de siete años por un trabajo no remunerado, a fin de que no revele nada sobre las agresiones.

La denunciante señaló también que el ahora legislador la habría acosado e incluso difundido un video íntimo en una página de internet.

Al respecto, la presidenta del grupo de trabajo, Karol Paredes (Acción Popular), quien votó en contra de la investigación, dijo que por reglamento de la comisión no les corresponde indagar acciones cometidas por congresista cuando no ejercía funciones parlamentarias.

“Es bueno aclarar que no nos corresponde, por el reglamento. (La denuncia fue) hace muchos años, cuando no estaba en calidad de congresista (…) He votado en contra porque he sido respetuosa del reglamento. Se investiga a congresistas que han cometido hechos en su calidad de parlamentarios”, dijo a Nada está dicho de RPP Noticias.

