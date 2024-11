Presidente de Confiep: "Es importante no aislar al sector privado del financiamiento de partidos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso El presidente de la Confiep se mostró a favor del financiamiento privado de partidos políticos.

Alfonso Bustamante Canny, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), en diálogo con RPP, se pronunció sobre el proyecto de ley presentado por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) que propone promover el financiamiento privado de los partidos políticos.

Se trata del P.L. N° 09432, presentado el último miércoles, que estipula la modificación de la Ley de Organizaciones Políticas de modo que personas naturales y jurídicas puedan realizar "aportes o donaciones, en efectivo o en especie" a los partidos políticos.

En el caso de las personas naturales, según la propuesta, este financiamiento no debe superar el equivalente a 200 UIT al año "por aportante para cada organización política"; y en el caso de personas jurídicas, este no debe exceder el límite de 200 UIT, al año, por aportante para cada partido, ni 500 UIT por aportante para "todas las organizaciones políticas en general".

"Es importante no aislar al sector privado del financiamiento de partidos"

Al respecto, Bustamante Canny se mostró a favor de la propuesta ya que, a su parecer, no se debe "aislar al sector privado del financiamiento de partidos".

"Me parece importante no aislar al sector privado del financiamiento de partidos, al contrario, no solamente el sector privado, sino todas las personas de bien que quieran financiar y que puedan transparentar el origen de los recursos y el destino de los mismos, deben poder participar de esta contienda", indicó.

"De lo contrario, lo que estamos haciendo es solamente permitiendo que las economías ilegales y los intereses oscuros sean los que financien, soterradamente, a lo político; y si es que eso se da, lo que tenemos es que, en sus fueros, cuando sean Gobierno, estarán protegiendo a los que los financiaron, como las economías ilegales; en cambio, si se transparenta todo ello, entonces no podrá (…) cobrar esto", agregó.

Bustamante destacó que "el financiamiento partidario es importante, pero es importante que no tenga un payback, como dicen los americanos"; es decir, "que no deba repararse ese interés legítimo en la institucionalidad del país, y no para cobrar favores luego".