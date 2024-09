Muñante califica de "narrativa ruin" contra el Congreso críticas a ley que modificó tipificación de crimen organizado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Alejandro Muñante consideró que se debe hacer "ajustes" a la ley que modificó la tipificación de crimen organizado.

La ola de extorsiones que afecta a diferentes gremios de nuestro país continúa siendo uno de los temas centrales de la agenda pública, debido a que no solo ha generado el asesinato de ciudadanos, sino también dos paros de transportistas en Lima realizados el martes y jueves de la semana pasada.

Ante ello, el Colegio de Abogados de Lima (CAL), a través de un comunicado, invocó a una reforma integral del sistema de justicia my penitenciario para hacer frente a este delito, y consideró "inadmisible" que el Congreso promulgue "leyes que favorecen el crimen organizado", como la Ley N° 32108 que, según indicó el colegiado, "ha generado un entorno favorable para la proliferación de bandas de extorsionadores y otros tipos delictivos".

Como se recuerda, la referida normativa fue promulgada el pasado 9 de agosto por el Congreso, luego de que la Comisión Permanente aprobara el dictamen correspondiente en segunda votación y que el Ejecutivo no la observara. Actualmente, dicha ley viene siendo criticada también por el Ministerio Público, por gremios empresariales, por el gremio de transportistas, entre otros.

Respecto a este tema, RPP conversó con Alejandro Muñante, vocero de la bancada de Renovación Popular, quien consideró que la norma debe ser revisada, pero enfiló sus críticas contra quienes rechazan la normativa.

"Toda ley es perfectible, pero es bastante ruin" que se "culpe" al Congreso

El vocero de Renovación Popular indicó que, "ante la ola de críticas", dicha ley puede ser modificada por el Parlamento, pero calificó como una "narrativa ruin" contra el Congreso el rechazo que ha generado la normativa, particularmente por parte del Colegio de Abogados de Lima.

"El Colegio de Abogados de Lima me resulta bastante irónico, porque cuando realmente la delincuencia azota nuestras calles en todo aspecto, prácticamente nunca se han pronunciado, nunca han emitido ningún comunicado; pero ahora utilizan, a mi juicio, una narrativa para poder culpar al Congreso de las extorsiones que hoy en día están sucediendo o en todo caso del aumento de extorsiones, por una ley que hoy está siendo cuestionada", sostuvo.

"Creo yo que si está generando tanta ola de crítica es hora entonces de sentarnos a poder modificarla, no hacemos ninguna cuestión de estado por esta ley, toda ley es perfectible, pero sí me parece bastante ruin y una narrativa creo yo (…) que llama a la distorsión y a la desinformación culpar al Congreso por la ola de extorsiones que hoy están sucediendo y que son consecuencias de políticas nefastas y obviamente del olvido del Estado durante tanto tiempo", agregó.

En esa línea, Muñante indicó que el Congreso "ha cometido muchos errores que han sido subsanados" y resaltó que la ley no fue aprobada por su bancada. Sin embargo, sostuvo que la norma "no se está oponiendo en ninguna forma a los allanamientos".

"Yo tengo aquí un tuit del Ministerio Público, de fecha 6 de septiembre, que dice Quinta Fiscalía Penal del Callao ejecuta allanamiento en cinco inmuebles de la jurisdicción en el que se logró la detención de tres presuntos integrantes de una banda criminal vinculada al robo de mercancías; segundo tuit dice se espera a la defensa pública para continuar con las diligencias que permitirán la incautación de elementos trascendentes, como las posibles mercancías robadas. ¿Qué quiere decir esto? que en realidad la ley no se está oponiendo en ninguna forma a los allanamientos, la Policía llega, inmoviliza la zona, captura a las personas que están adentro y, para poder continuar con las incautaciones, es ahí en donde esperan a la defensa ya sea particular o pública", explicó.

"La Fiscalía misma ha publicado en su cuenta de Twitter, donde siempre publican, que hay allanamientos que se ejecutan donde se interviene, se captura, se enmarroca a las personas y, para poder continuar con el levantamiento de sus cosas, dentro de un inmueble completamente tomado y controlado, allí es donde se notifica a los abogados", agregó.

El parlamentario resaltó que lo que estipula la Ley N° 32108 "siempre ha sucedido para poder garantizar el derecho de la defensa", pero indicó que está a favor de modificaciones a la norma para que no sea usada como "caballito de batalla" por sus detractores.

"Lo que aquí está habiendo es simplemente una narrativa para poder echarle la culpa al Congreso de la situación que está ocurriendo, pero creo yo que sí es importante, no me niego ante esa posibilidad, de poder revisar la norma, hacerle los ajustes que se tengan que hacer, con la finalidad, de que ya no se utilice esto como caballito de batalla y podamos concentrarnos todas las autoridades en su conjunto para poder combatir la inseguridad ciudadana", puntualizó.