Congresistas criticaron las recientes declaraciones del presidente Vizcarra. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

Congresistas de diferentes bancadas cuestionaron al presidente Martín Vizcarra por cuestionar que solo dos de los seis proyectos de reforma política y señalar que no se encuentra contento con los resultados del debate que realiza la Comisión de Constitución.

"Estoy contento con que se le esté dando prioridad y discusión, pero no estoy contento con los resultados que está mostrando, pero parece que esa fuera la forma de trabajar del Congreso, que avanza lento y cuando está por vencerse el plazo ahí acelera su discusión", manifestó en una entrevista en el programa 'Cuarto poder'.

Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, negó que exista una demora, tal como cuestionó el jefe de Estado, y pidió que consulte con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, para conocer sobre los plazos que toma este grupo parlamentario.

"El Parlamento, ni ningún poder del Estado, existe para contentar al otro. Le pediría al presidente, con todo respeto, que en la unidad que debe tener dentro de su Ejecutivo consulte y converse con el premier Del Solar", señaló.

En tanto, la congresista Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso) consideró que Vizcarra estaría buscando enfrentarse nuevamente al Congreso. Asimismo, señaló que debería especificar cuál es la preocupación que tiene con respecto al trabajo de este grupo.

"Creo que no tiene la información a la mano o habría que preguntarle para que nos precise cuál es esa preocupación que tiene porque la Comisión ha trabajado duro esta semana", dijo la también integrante de la Comisión de Constitución.



Por su parte, Edmundo del Águila, de Acción Popular, restó importancia a las críticas del presidente al mencionar que el Congreso trabajar para cumplir con los objetivos. De igual modo, recordó que el plazo para aprobar las reformas es el 25 de julio.

"Creo que ha sido injusto. Primero que no tiene la experiencia parlamentaria como para saber cuál es la dinámica, pero sí tiene asesores y tiene la posibilidad de ver cómo se desarrollan los debates dentro de la Comisión de Constitución y creo que los debates siempre han sido para aportar", señaló.

Ana María Choquehuanca, de Peruanos por el Kambio, descartó que la intención del presidente Vizcarra haya sido criticar al Congreso. Asimismo, recordó que la Comisión de Constitución se encuentra dentro del plazo para aprobar las reformas.

"Lo que el presidente ha dicho es que no está muy conforme porque pensaba que esto podía avanzar un poco más rápido, pero también sabe que estas discusiones no son para sacarlas en el mismo día. Él ha dicho que confía en que esto se va a dar en los plazos determinados y ahí hay que dejarlo. No es ninguna crítica", mencionó.

Jorge Meléndez, de la misma bancada, consideró que la preocupación del presidente Vizcarra es que el Congreso apruebe los proyectos para la reforma política en los términos que expuso el jefe del Gabinete, Salvador del Solar, al solicitar el voto de confianza.

"No se debe interpretar como un roce sino como un llamado de atención de que el Congreso tiene que asumir el compromiso en los términos que ha expuesto el premier el día de voto de confianza", dijo.