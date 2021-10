Renovación Popular esperará a la presentación de Mirtha Vásquez en el Congreso para sentar posición en torno al voto de confianza. | Fuente: Andina

El vocero alterno de la bancada de Renovación Popular, hizo un llamado a la presidenta del Consejo de Ministros (PCM) Mirtha Vásquez a cambiar al ministro del Interior, Luis Barranzuela por sus cuestionamientos por haber sido abogado de Vladimir Cerrón.

En conversación con Ampliación de Noticias, el parlamentario señaló que si bien como agrupación no tienen planeado impulsar una interpelación contra el ministro, esperan que la PCM pueda gestionar cambios primero.

“Hemos visto que tiene serios cuestionamentos. Nos preocupa su permanencia. No hemos decidido como bancada plantear algún mecanismo de control político, pero sí hacemos un llamado a la premier para que evalúe su permanencia”, dijo.

Voto de confianza

Por otro lado, señaló que su bancada aún no tiene una posición clara en torno al voto de confianza que se le otorgará al nuevo gabinete ministerial. Al respecto, indicó que esperarán la presentación de Mirtha Vásquez en el Congreso.

"Aún no hemos decidido si vamos a dar o no la confianza. Es prematuro, pero hasta el momento no hay mayor obstáculo para eso", expresó.

Además, indicó que se debe de desistir con el planteamiento de la Asamblea Constituyente y que, la declaración de la PCM quien dijo que esta "no estaba en agenda" no es suficiente.

"La premier ha dicho que no será prioridad, pero no que no esté en agenda. Eso nos da suspicacia, pero sería bueno que el Ejecutivo desista de este planteamiento y sea solo Perú Libre los que instan con eso", expresó.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: