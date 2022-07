Retorno a la bicameralidad: reforma requiere un debate profundo y sin apresuramientos, según analista

Darío Pedraglio estuvo esta mañana en La Rotativa del Aire. | Fuente: RPP

El analista político Darío Pedraglio, del portal 50 + 1, consideró que el retorno a la bicameralidad debe tener un debate profundo y sin apresuramientos en el Congreso, tras recordar que es una reforma “que hasta hace poco la ciudadanía rechazaba ampliamente”.

En La Rotativa del Aire, el politólogo señaló que esta reforma requiere 87 votos y dos legislaturas para su aprobación, por lo que debe haber un alto consenso entre las distintas bancadas del Congreso.

“Creo que la extensión de la legislatura es para apurar la aprobación, porque si no se aprueba antes que termine la legislatura, no se va a aprobar antes de que finalice el año. Va a ser aprobada el próximo año. Me parece que la intención no es llevarlo a referéndum”, comentó.

Al analizar las intenciones detrás del retorno a la bicameralidad, Darío Pedraglio consideró que puede haber congresistas que consideran que “es lo mejor para el país”. Sin embargo, también manifestó que tanto esta reforma como el regreso de la reelección pueden “abrir la posibilidad de postular luego a un Senado”.

Cuestión de momentos

El analista consideró también que la eventual aprobación de estas reformas puede tener un efecto en el tema de la vacancia presidencial, que actualmente no cuenta con los votos necesarios para su aprobación.

“Aprobar este tipo de reformas, puede también restar algunos incentivos a quienes han apoyado a (Pedro) Castillo y más bien inclinar un poco la balanza entre quienes quieren removerlo”, apuntó.

Esto -explicó- porque en el caso de que haya nuevas elecciones generales, los actuales congresistas pueden terminar postulando al Senado.

“Hay que decir que son reformar que hay que discutir, son reformas que es necesario pensar y discutir; y que hay que discutirlas en el mediano plazo, con tranquilidad, para que salgan lo mejor posible”, sentenció.



NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: