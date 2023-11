Congresistas recibieron bono de casi 10 mil soles por "horas extras y trabajo acumulado"

Congreso La Mesa Directiva del Congreso aprobó el bono para los 130 parlamentarios el pasado 31 de octubre

Los 130 congresistas de la república, además de los trabajadores del Parlamento, recibieron un bono especial de casi 10 mil soles por disposición de la Mesa Directiva del Congreso.

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, y los tres vicepresidentes Arturo Alegría, Waldemar Cerrón y Rosselli Amuruz, resolvieron el pasado 31 de octubre entregar como bonificación extraordinaria 2 UIT a todos los trabajadores del Legislativo, "independientemente del régimen laboral o ámbito organizacional en que se desempeñen”. Esto es el equivalente a S/9 900.

Sin embargo, un reportaje de La República reveló que este beneficio extraordinario también alcanzó a todos los parlamentarios. Esto fue confirmado por el primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, quien indicó que esto sería para compensar "horas extras y trabajo acumulado", y que se depositó el último viernes.

“Mi posición es que era adecuado y que se ajusta a los derechos. Hay horas extras y trabajo acumulado. Que en otros espacios exista esa injusticia (de que no haya bono) no significa que debería ser algo permanente. Yo llego a las 8 a.m. y salgo 11 p.m., no tengo sábados y no tengo domingos”, sostuvo a dicho medio.

“Los parlamentarios también son trabajadores. Ya se hizo efectivo (el depósito) el viernes. Esto se aprueba y se deposita directamente. Si alguien no quiere hacer uso, puede solicitar la devolución. Sin embargo, ya no será retroactivo”, agregó.

Arturo Alegría confirmó el depósito del bono extraordinario para los parlamentariosFuente: Congreso de la República

"Sus remuneraciones están casi por la mitad" de otros funcionarios

Esta información fue confirmada a RPP por Tulio Vizcarra, secretario general del sindicato de trabajadores del Congreso (Sitracon), quien indicó que sería para "paliar" que los parlamentarios estarían ganando casi la mitad de otros altos funcionarios.

"Los congresistas siempre tuvieron sus remuneraciones al nivel de los ministros de Estado, de los magistrados de la Corte Suprema y los presidentes del JNE y de los otros organismos autónomos", explicó.

“Yo no estoy defendiendo la remuneración de los congresistas, porque ellos deberían hacerlo. La justicia o no de este bono, yo supongo que será para paliar en algo, porque sus remuneraciones están casi por la mitad de los otros funcionarios que he mencionado”, agregó.

Cabe resaltar que este es el segundo bono extraordinario que reciben los trabajadores del Congreso. El primero fue depositado el pasado mes de abril en la gestión de José Williams. Dicho depósito se justificó por la ampliación de la legislatura, el aumento del costo de vida y la cercanía del Día del Trabajador.