La congresista dijo que los acuerdos de colaboración eficaz no va a revelar los grandes sobornos. | Fuente: Andina

La congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra dijo que los fiscales de Lavado de Activos, Rafael Vela y José Domingo Pérez están trabajando en una campaña para quedarse en los cargos que ostentan hoy en día.

"Creo que los fiscales están haciendo campaña para permanecer en el cargo porque me parece que hay cosas sospechosas", señaló la parlamentaria a la prensa. Sin embargo, evitó emitir una posición sobre si estos deberían de seguir a cargo de las investigaciones sobre Odebrecht.

Bartra criticó además la declaración del fiscal Rafael Vela, quien recordó los cuestionamientos desde el Congreso como los de esta sobre el acuerdo de cooperación con Odebrecht de colaboración eficaz, pese a que se trataba de un acto reservado.

"Sí me parece que el fiscal Vela, reclama que nosotros hagamos crítica, no se esté fijando que la crítica no es a él, nuestra crítica es a la forma y modo en el que se da este acuerdo", comentó.

Al ser consultada sobre si se perjudicaría que los fiscales sean cambiados en la investigación por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, dijo que de ser así, no tendría porque esta verse perjudicada.

"La continuidad de las acciones es independiente de las personas y estas podrían o no ser cambiadas y esto no tendría por qué de modo alguno alterar el curso de una investigación", precisó.