Rosángella Barbarán sobre Edgar Tello: “Como congresistas no podemos canalizar donaciones”

La congresista Rosángella Barbarán, de Fuerza Popular, se pronunció sobre la sanción que la Comisión de Ética del Congreso le impuso al parlamentario Edgar Tello por solicitar donaciones de manera irregular. Además del rechazo de la denuncia por el caso ‘Mochasueldo’ contra dicho legislador.

En Nunca es tarde de RPP, la legisladora indicó que los congresistas no pueden canalizar donaciones. Asimismo, indicó que este tipo de acciones se debe hacer con transparencia y que en este caso eso no ocurrió.

“Nosotros como congresistas recibimos muchos pedidos, pero lo que corresponde es trasladarlos y jamás hacer un pedido de dinero, porque nosotros no tenemos por qué ser. […] Siempre con la transparencia del caso, cosa que en este caso no habría habido, porque desde un inicio se parte con un gravísimo error, yo entiendo, pero el congresista firmó. Si él firmó, debió revisar el documento”, sostuvo.

“Si bien se imputan cinco cargos al congresista, cuando los especialistas de la Comisión hacen las investigaciones, no existe ninguna forma de cómo probar que vincularían al congresista, si más bien, como es que un trabajador hace una imputación con ninguna prueba y nos pasa mucho en la Comisión de Ética”, agregó la parlamentaria sobre el caso.

Como se recuerda, la investigación contra Tello Montes abarcaba una acusación de reducción de sueldos a empleados de su despacho, así como alegaciones de hostigamiento contra la funcionaria que denunció los incidentes, Marie Silva Uriarte.

Sin embargo, el informe definitivo de la comisión concluyó que las pruebas presentada no eran suficientes para establecer de manera concluyente que Edgar Tello había solicitado contribuciones mensuales a sus trabajadores.

Sobre falta de quorum en Comisión de Ética

Sobre falta de quorum en la Comisión de Ética, algo que fue muy criticado, Rosángella Barbarán afirmó que estuvo tres días con licencia del Congreso por un curso académico que realizó en Madre de Dios.

“Yo he pedido lunes, martes y miércoles licencia al Congreso porque me fui a un curso académico a Madre de Dios sobre las principales problemáticas que se tenían y estábamos internados en medio de la selva. No supe, hasta después, cuando pudimos conectarnos, de que habían faltado muchos otros congresistas, los motivos los desconozco. Yo había pedido licencia por tres días, sobre el curso que tenía”, afirmó.