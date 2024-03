Edgar Tello señala que no se opone a posible allanamiento al Congreso: "Esperamos que se actúe de manera objetiva y transparente"

Edgar Tello, congresista del Bloque Magisterial, aseguró este miércoles que no intenta escapar de las investigaciones de la Fiscalía en el caso que involucra a la presunta organización criminal que habría liderado Patricia Benavides y en la cual también estarían vinculados algunos parlamentarios. En ese sentido, criticó que no se respete el debido proceso.

"Yo creo que hay que respetar el fuero legislativo, que últimamente se está usando como un caballito de batalla para hacer una campaña mediática y no se habla de otros problemas que hay en el país. Yo puse un tuit una advertencia al ver titulares que orientaban a que se den este tipo de hechos y creo que puse un tuit y el presidente (del Congreso) ha dado su respaldo. Yo siempre he colaborado con la justicia y las investigaciones. Yo no me he opuesto, esperamos que se actúe de manera objetiva y transparente, no se abuse", expresó en 'Nunca es Tarde' de RPP.

Edgar Tello cuestionó que se le involucrara a él y otros de sus colegas en el caso por solo dichos de Jaime Villanueva. En ese sentido, señaló que coincidió con los parlamentarios también señalados para presentar una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de la función pública. Esto porque ella es una funcionaria "de segundo nivel, por debajo del fiscal de la Nación", y que solo al titular del Ministerio Público le compete esa investigación.

"Hemos coincidido varios congresistas como Aragón, Chirinos, Luis Cordero Jon Tay, de los catorce que hemos estado conversándolo, pero al final decidieron formar parte de esta denuncia cinco congresistas y creo que es parte de la democracia ejercer nuestros derechos", precisó.

"Debe completar el mandato"

Edgar Tello también se pronunció sobre la moción de vacancia presidencial que presentó Perú Libre contra Dina Boluarte y manifestó que ella debe dar explicaciones sobre los relojes Rolex, pero rechazó la posibilidad de un adelanto de elecciones.

"La presidenta debe dar una aclaración y analizaremos el sustento de Perú Libre para presentar la vacancia. Yo creo que para bien del país y de todos los peruanos yo creo que se debe cumplir el mandato porque adelantar, y no porque quiero cuidar mi curul, no, es lo que la Constitución establece. Al adelantar una elección ya no estaríamos hablando de un gobierno de cinco años sino de dos", comentó.