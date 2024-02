Rosselli Amuruz a favor de interpelación al ministro del Interior: "El aumento de la inseguridad bastante crítico"

Congreso La moción presentada por Alcarraz incluye un pliego interpelatorio que consta de cinco preguntas

La moción presentada por Alcarraz incluye un pliego interpelatorio que consta de cinco preguntas. | Fuente: Congreso

La tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz, se mostró a favor de interpelar al ministro del Interior, Víctor Torres Falcón. Ello, luego de que la parlamentaria Kira Alcarraz presentara una moción de interpelación contra el titular del Mininter para que responda por los altos índices de delincuencia y el cese del comandante general de la Policía Nacional Jorge Angulo.

"Es una iniciativa que, como bancada, la estamos analizando. Pero, a manera personal, yo estoy de acuerdo en que se cumpla nuestro control político y hacer que venga a dar las explicaciones porque, la verdad, acá tenemos al alcalde del Rimac y no me va a dejar mentir: el aumento de inseguridad a nivel nacional es bastante crítico y hasta el momento no vemos resultados en las propuestas del Ejecutivo en el sector del Interior", dijo la parlamentaria.

Como se recuerda, la moción presentada por Alcarraz incluye un pliego interpelatorio que consta de cinco preguntas y cuenta con las firmas de legisladores de Renovación Popular, Cambio Democrático, Acción Popular, Perú Libre y Podemos Perú.

La moción presentada por Alcarraz incluye un pliego interpelatorio que consta de cinco preguntas | Fuente: RPP

Funcionarios quedaron atrapados en el ascensor

Las declaraciones de Amuruz se dieron durante la inauguración de la Unidad de Flagrancia, ubicada en el jirón Huancavelica, en el Cercado de Lima.

Durante el evento ocurrió un incidente en el que se vieron envueltas la parlamentaria Amuruz; la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino; y otras autoridades al quedarse atrapadas en uno de los elevadores por varios minutos.

Los funcionarios subieron en el ascensor del piso cuatro para llegar al séptimo piso y recorrer las instalaciones de dicho centro, pero quedaron atrapados.

Minutos después lograron salir, mostrando gestos de alivio. Al ser consultada, Amuruz dijo que se trató de "un pequeño susto".

No obstante, pasado el incidente, la ministra Tolentino aprovecho la circunstancia para realizar una particular analogía sobre lo sucedido y la violencia contra la mujer.

"Hoy quedé atrapada en un ascensor, luego de una ceremonia en la Corte Superior de Justicia de Lima, pero con ayuda logré salir. Agradezco la preocupación por mí, pero me pregunto, ¿qué pasa con las mujeres atrapadas en un círculo de violencia?", escribió a través de sus redes sociales.