Ruth Luque anuncia su apoyo a la censura contra Mesa Directiva del Congreso: "No vamos a permitir que nuevamente se pierdan vidas"

La legisladora manifestó que todavía hay dos heridos de gravedad.
| Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La parlamentaria cuestionó la gestión del presidente José Jerí y señaló que en apenas seis días ya su régimen tiene un fallecido.

Ruth Luque, congresista de la República, aseguró la madrugada del jueves que apoyará una moción de censura contra la actual Mesa Directiva del Congreso que permitió la llegada de José Jerí a Palacio de Gobierno. Esto luego de conocerse el primer fallecido tras la marcha de la Generación Z que se dio la noche del miércoles en Lima contra el Ejecutivo y Legislativo. 

"Nos ratificamos en que no vamos a dar el voto de confianza (al gabinete). Por supuesto vamos a impulsar la moción de censura (contra la mesa directiva) y aquella que ya esté en marcha la firmaremos. No vamos a permitir que nuevamente se pierdan vidas", manifestó para RPP.

Luque aseguró que estuvo en la movilización y esta siempre fue pacífica. En ese sentido, lamentó la cantidad de heridos que dejó esta protesta.

"El señor Jerí lleva seis días en el Gobierno y ya carga un muerto. 16 heridos, de los cuales dos son de gravedad, así que yo llamo la atención a esas bancadas que han tolerado el asesinato del régimen de Dina Boluarte. Si están dispuestas nuevamente a tolerar un régimen del mismo modelo. ¿Esta es la manera en que quieren conseguir reconciliación?", expresó.

La parlamentaria alertó que la gestión de Jerí, tras los sucesos de este miércoles, solo están provocando que la ciudadanía se levante y comience a despreciar a toda la clase política. "Que tengan la decencia de dar paso a una transición responsable", puntualizó. 

Un fallecido deja protesta 

Fernando Lozada, funcionario de la Defensoría del Pueblo, confirmó para RPP esta madrugada el fallecimiento de una persona identificada como Eduardo Ruiz Sanz, quien participaba en la movilización contra el Gobierno y el Congreso. 

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseveró que se ha dispuesto el inicio inmediato de las investigaciones, las cuales se están llevando a cabo con el acompañamiento de representantes del Ministerio Público.

Asimismo, manifestó que, de acuerdo con algunas versiones, este hecho -que se encuentra bajo investigación- habría ocurrido en la Plaza Francia, un lugar “donde en ningún momento han estado las fuerzas nuestras”.

EP220 | INFORMES | Elecciones 2026: Agrupaciones políticas definirán a sus candidatos con menos de 10 delegados

Las agrupaciones políticas se preparan para elegir a sus candidatos que los representarán en las elecciones generales del 2026, sin embargo, hoy conocemos que no solo la mayoría los elegirá con el voto de delegados, sino que, además, lo harán con un número muy reducido de estos representantes. Sepa de qué agrupaciones son en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos.
