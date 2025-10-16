Ruth Luque anuncia su apoyo a la censura contra Mesa Directiva del Congreso: "No vamos a permitir que nuevamente se pierdan vidas"

La parlamentaria cuestionó la gestión del presidente José Jerí y señaló que en apenas seis días ya su régimen tiene un fallecido.

Ruth Luque, congresista de la República, aseguró la madrugada del jueves que apoyará una moción de censura contra la actual Mesa Directiva del Congreso que permitió la llegada de José Jerí a Palacio de Gobierno. Esto luego de conocerse el primer fallecido tras la marcha de la Generación Z que se dio la noche del miércoles en Lima contra el Ejecutivo y Legislativo.

"Nos ratificamos en que no vamos a dar el voto de confianza (al gabinete). Por supuesto vamos a impulsar la moción de censura (contra la mesa directiva) y aquella que ya esté en marcha la firmaremos. No vamos a permitir que nuevamente se pierdan vidas", manifestó para RPP.

Luque aseguró que estuvo en la movilización y esta siempre fue pacífica. En ese sentido, lamentó la cantidad de heridos que dejó esta protesta.

"El señor Jerí lleva seis días en el Gobierno y ya carga un muerto. 16 heridos, de los cuales dos son de gravedad, así que yo llamo la atención a esas bancadas que han tolerado el asesinato del régimen de Dina Boluarte. Si están dispuestas nuevamente a tolerar un régimen del mismo modelo. ¿Esta es la manera en que quieren conseguir reconciliación?", expresó.

La parlamentaria alertó que la gestión de Jerí, tras los sucesos de este miércoles, solo están provocando que la ciudadanía se levante y comience a despreciar a toda la clase política. "Que tengan la decencia de dar paso a una transición responsable", puntualizó.

Un fallecido deja protesta

Fernando Lozada, funcionario de la Defensoría del Pueblo, confirmó para RPP esta madrugada el fallecimiento de una persona identificada como Eduardo Ruiz Sanz, quien participaba en la movilización contra el Gobierno y el Congreso.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseveró que se ha dispuesto el inicio inmediato de las investigaciones, las cuales se están llevando a cabo con el acompañamiento de representantes del Ministerio Público.

Asimismo, manifestó que, de acuerdo con algunas versiones, este hecho -que se encuentra bajo investigación- habría ocurrido en la Plaza Francia, un lugar “donde en ningún momento han estado las fuerzas nuestras”.