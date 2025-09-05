Loreto: capturan a presuntos vendedores de drogas tras tiroteo que dejó dos heridos en Belén

Vecinos del sector expresaron su preocupación por el enfrentamiento, donde algunos proyectiles ingresaron a sus viviendas, poniendo en riesgo la vida de sus hijos.

Tres presuntos vendedores de drogas fueron detenidos tras un enfrentamiento a balazos con agentes policiales, durante un operativo en la zona conocida como Bagazán, en el distrito de Belén, provincia de Maynas, en la región Loreto.

El tiroteo dejó dos personas gravemente heridas y culminó con la incautación de casi 1000 ketes de pasta básica de cocaína (PBC) y marihuana, según informaron fuentes policiales.

Asimismo, señalaron que los presuntos delincuentes opusieron resistencia a la intervención de la Policía Nacional.

Permanecen detenidos

Los detenidos fueron identificados como Ariel Ángel López D’Angelo, Lino David Gatica Lumba y Alex Brian Vergara Ramírez, a quienes se les halló 997 envoltorios de PBC, 20 bolsas de marihuana, dinero en efectivo, un celular y dos relojes metálicos.

Los tres sujetos fueron puestos a disposición de la Comisaría PNP 9 de Octubre, donde permanecen detenidos mientras enfrentan cargos por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.