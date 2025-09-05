Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

Loreto: capturan a presuntos vendedores de drogas tras tiroteo que dejó dos heridos en Belén

La Policía Nacional indicó que los detenidos enfrentarán cargos por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.
La Policía Nacional indicó que los detenidos enfrentarán cargos por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Vecinos del sector expresaron su preocupación por el enfrentamiento, donde algunos proyectiles ingresaron a sus viviendas, poniendo en riesgo la vida de sus hijos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Loreto
00:00 · 02:11

Tres presuntos vendedores de drogas fueron detenidos tras un enfrentamiento a balazos con agentes policiales, durante un operativo en la zona conocida como Bagazán, en el distrito de Belén, provincia de Maynas, en la región Loreto.

El tiroteo dejó dos personas gravemente heridas y culminó con la incautación de casi 1000 ketes de pasta básica de cocaína (PBC) y marihuana, según informaron fuentes policiales.

Vecinos del sector expresaron su preocupación por el enfrentamiento, donde algunos proyectiles ingresaron a sus viviendas, poniendo en riesgo la vida de sus hijos.

Asimismo, señalaron que los presuntos delincuentes opusieron resistencia a la intervención de la Policía Nacional.

Permanecen detenidos

Los detenidos fueron identificados como Ariel Ángel López D’Angelo, Lino David Gatica Lumba y Alex Brian Vergara Ramírez, a quienes se les halló 997 envoltorios de PBC, 20 bolsas de marihuana, dinero en efectivo, un celular y dos relojes metálicos.

Los tres sujetos fueron puestos a disposición de la Comisaría PNP 9 de Octubre, donde permanecen detenidos mientras enfrentan cargos por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Loreto Policía Nacional del Perú inseguridad ciudadana

Más sobre Loreto

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA