Ruth Luque sobre moción de vacancia: "Dina Boluarte debería venir al Congreso y no mandar a su vocero"

La congresista Ruth Luque recalcó este martes que la presidenta Dina Boluarte debería responder ante el Parlamento por todas las investigaciones que le han abierto la Fiscalía y que no use a un vocero para ello. En ese sentido, cuestionó el silencio de la mandataria pese a los últimos sucesos que la involucran.

"Dina Boluarte debería venir al Congreso y no mandar a su vocero porque eso me parece terrible. El vocero que han elegido es una especie de fachada para que no rinda cuentas públicas, ni siquiera les responde a los periodistas", explicó en el programa 'Nunca es Tarde' de RPP.

Luque sostuvo que la moción de vacancia presidencial, presentada junto a su colega Susel Paredes, es un emplazamiento abierto para todos los congresistas, a fin de que se unan y contribuyan para que haya un control político a Dina Boluarte.

"Lo común y razonable es que le digas: 'venga usted al Congreso y ríndanos explicaciones políticas sobre este conjunto de hechos que han salido'. Yo creo que este es un tema de emplazamiento abierto a los congresistas y las bancadas", añadió.

Ruth Luque indicaron ante la prensa que la referida moción tiene dos ejes: falta de transparencia e idoneidad y la falta de garantías para garantizar la autonomía en las investigaciones contra la mandataria.

Dina Boluarte sobre moción de vacancia

Respecto de la moción de vacancia, la presidenta Dina Boluarte, afirmó que su Gobierno se encuentra “firme, fuerte y digno”, y aseguró que cumplirá su periodo de gobierno “hasta el 28 de julio del 2026”.

Boluarte pidió, además, que se respete la elección de la fórmula presidencial que la llevó al poder, primero como vicepresidenta y luego como gobernante tras la destitución de Pedro Castillo, en 2021, como consecuencia del fallido intento de golpe de Estado.

“Aquí el pueblo eligió una fórmula presidencial, y conforme a la Constitución, eso se debe de respetar”, manifestó la jefa de Estado.