Edward Málaga sobre Dina Boluarte: "Sería saludable impulsar una moción de vacancia"

El parlamentario Edward Málaga manifestó este lunes que en su opinión es "saludable" impulsar una moción de vacancia con la finalidad de que Dina Boluarte acuda al Congreso y brinde explicaciones acerca de las principales investigaciones que afronta en la Fiscalía.

"Yo no creo que haya los votos, pero sería saludable impulsar una moción de vacancia para que la presidenta vaya a explicar porque uno de los rasgos continuos de sus hilos conductores de su manejo comunicacional ha sido no dar la cara, ha sido no explicar", comentó ante los medios de comunicación.

Málaga reconoció que la situación del gobierno y de la presidenta Dina Boluarte es muy molesta para el país. Sin embargo, consideró que deben seguirse "los cauces constitucionales" en caso se inicie un proceso de vacancia.

"Hay indicios sumamente preocupantes que ameritan que la presidenta tenga que venir a explicar al Congreso y una moción de vacancia, a la hora de su admisión y debate, es una oportunidad para hacerlo si es que no lo va a hacer antes", añadió.

El parlamentario consideró exagerado que el ministro de Educación señalara que haya una intención golpista contra Dina Boluarte. En ese sentido, afirmó que no es agradable vacar a un presidente.

"Como en todos los gobiernos, siempre hay una oposición constructiva y otra destructiva. Yo creo que hay un ánimo constante en este país de hacer caer presidentes, que no quede un congresista digno de pie, yo no creo que haya una intención golpista, lo que sí hay es el resentimiento de quienes vivían del señor Pedro Castillo", puntualizó.

Boluarte debe responder por 'Caso Rolex'

La presidenta Dina Boluarte deberá ampliar el miércoles 15 de mayo su declaración indagatoria en el marco de la investigación preliminar que se le sigue en la Fiscalía de la Nación por el 'caso Rolex'.

Así lo determinó el fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena, quien dispuso que el interrogatorio seguido a la mandataria se lleve a cabo desde las 09:30 a. m. de manera “presencial” en la sede principal del Ministerio Publico en el Centro de Lima.

La mandataria deberá ampliar su declaración indagatoria respecto al presunto delito de cohecho pasivo impropio por el que ahora también es investigada dentro de este caso

Boluarte ya afronta una investigación preliminar en la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documento en agravio del estado a raíz del 'caso Rolex'.