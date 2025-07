Ruth Luque pide al Pleno de la JNJ la vacancia de Gino Ríos Patio por "impedimento para el ejercicio del cargo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ruth Luque, parlamentaria del Bloque Democrático Popular, solicitó al Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la vacancia de Gino Ríos Patio, quien es presidente de dicho órgano constitucional autónomo, debido a que tiene una sentencia por violencia familiar.

Así lo indicó la legisladora a través de su cuenta de X, donde precisó que envió al Pleno de la JNJ un escrito formal y debidamente fundamentado requiriendo la vacancia de ríos por incurrir en causal de impedimento para ejercicio del cargo por la sentencia consentida por violencia familiar.

Dijo también que ha solicitado su suspensión provisional en el cargo mientras se tramite la vacancia, ello en aras de la igualdad ante la ley por el caso de Rafael Ruiz Hidalgo, quien fue vacado de la JNJ.

“El pleno de la JNJ está obligado por responsabilidad funcional hacer cumplir su propia Ley Orgánica. Asimismo, he solicitado al Poder Judicial remita copias certificadas del expediente por violencia familiar”, añadió Luque.

#JNJ He solicitado al Pleno de la JNJ, mediante escrito formal y debidamente fundamentado, la vacancia de Gino Ríos Patio, Presidente de la JNJ por incurrir en causal de impedimento para ejercicio del cargo al contar con sentencia consentida por violencia familiar. Asimismo, en… pic.twitter.com/JHwsiQPBwR — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) July 22, 2025

El caso

El dominical Cuarto Poder difundió que Gino Ríos cuenta con una sentencia por violencia familiar en agravio de su exesposa, la cual fue emitida en mayo de 2011 por el Primer Juzgado Transitorio Especializado de Familia de La Molina y Cieneguilla.

La sentencia determinó la existencia de violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico ejercida por Ríos Patio contra su exesposa, de quien se divorció hace 14 años. Ríos no apeló y aceptó el fallo.

Esta sentencia no fue centro de debate ni cuestionamientos durante la etapa de entrevistas a los postulantes de la JNJ.

Al respecto, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, que presidió la comisión especial para elegir a los miembros de la JNJ, dijo que “por decoro” no se enfatizó en temas que podrían afecta a “terceros”, como niños o la exesposa da Ríos.

“Ese tipo de sentencias, que tiene que ver no con maltratos físicos, no con violencia física, sino con la imputación de un tema estrictamente psicológico. No lo minimizo, pero no hay una sentencia que pueda significar de manera condenatoria con un hecho que quizá tiene una connotación punible (…) La comisión no ha querido ser invasiva en ese terreno de lo estrictamente familiar”, dijo.