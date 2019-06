El titular del Parlamento considera importante lograr un nuevo periodo al frente de la Mesa Directiva del Legislativo. | Fuente: Congreso de la República

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, no descartó la posibilidad de postular a una reelección para presidir la Mesa Directiva del Parlamento durante el próximo periodo legislativo que inicia en julio.

Según consideró, un nuevo periodo a cargo de la Mesa Directiva serviría para avanzar reformas pendientes respecto a lo económico y laboral. Sin embargo, dijo que la reelección no depende de él, sino de las demás bancadas que decidan apoyar su candidatura.

“(La reelección) no depende de mí (…) Si logro convencer a las bancadas de apoyar algunas reformas que quedan pendientes en lo económico y laboral, sería importante tener más tiempo. Un año es poco para generar una transformación en una institución que tiene 200 años”, dijo al diario La República.

Nueva bancada

Salaverry también dijo que para proponerse como candidato necesita una bancada, pues actualmente es un parlamentario no agrupado. Al respecto, aseguró que está conversando con otros parlamentarios para formar una nueva agrupación parlamentaria.

“Estoy en conversaciones para crear una nueva bancada, es cierto, lo cual no significa que haya tomado la decisión de postular a la reelección. He dicho que no lo descarto (…) No es mi bancada, estamos conversando con no agrupados e incluso con miembros de distintas bancadas interesados en hacer un tema en común”, sostuvo.

Sobre informe en su contra

El titular del Legislativo también se refirió a su negativa por incluir en la ampliación de la legislatura el debate del informe de la Comisión de Ética, que recomienda su suspensión por irregularidades en el cobro del bono por Semana de Representación. Explicó que la ampliación de la legislatura solo se dio para tratar la reforma política planteada por el Ejecutivo.

“La ampliación ha sido para atender específicamente los temas de la reforma política y los pedidos de otras instituciones que necesitan avanzar en sus asuntos. Los temas de la Comisión de Ética son internos y siguen su trámite regular (…) Si estuviéramos en una legislatura ordinaria, por supuesto que [lo hubiera agendado], pero ya culminó”, dijo.