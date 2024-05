Seis casos de extorsión se registraron en 24 horas en La Libertad: ¿Qué acciones están tomando los congresistas de la región?

Congreso Los parlamentarios indicaron que se requiere de un plan policial integral en la región para combatir el crimen organizado

Diversas provincias de la región La Libertad -como Pataz, Trujillo, Santiago de Chuco y Huamachuco- continúan siendo aterrorizadas por la criminalidad organizada, pese a las medidas dispuestas por el Ejecutivo, como la continuidad del estado de emergencia en la primera provincia referida.

Ante ello, el día de ayer, jueves, el ministro del Interior Juan José Santivañez arribó a dicha región, donde anunció que la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo había desarticulado a 5 bandas criminales dedicadas a delitos como extorsión, robo agravado y tenencia ilegal de armas de fuego.

Además, resaltó que los municipios tendrán más presupuesto para invertir en seguridad, y anunció la rotación de más del 50% de policías que prestan servicios en La Libertad, es decir, serán relevados a otras zonas.

Ese mismo día, seis nuevos casos de extorsión fueron registrados en la región. Bandas criminales exigieron dinero y dejaron explosivos en viviendas y negocios ubicados en Virú, Alto Trujillo, en el distrito de El Porvenir; en el distrito de Guadalupe; y en el distrito de Huanchaco.

Sobre el tema, RPP conversó con los legisladores Héctor Acuña (no agrupado) y Juan Burgos (Avanza País) respecto a las medidas que estaban tomando desde sus despachos frente a esta grave situación. Esto es lo que dijeron.

Héctor Acuña: "Necesitamos mayor presencia de la Policía en Trujillo"

El parlamentario Héctor Acuña se pronunció respecto a la situación de Trujillo, donde uno de sus colegios, la institución educativa Brüning, fue blanco de amenazas de extorsionadores que exigen S/ 35 000 para no atentar contra la entidad.

“Es un caso más, no es el único caso acá en La Libertad y en Trujillo los colegios privados están siendo amenazados constantemente y por mucho tiempo por la delincuencia. Es una situación tan escandalosa que viene pasando a pesar de que conocemos que hay muchos que no denuncian (…), con lo que conocemos es alarmante. Estamos nosotros en el mismo centro de Trujillo, ni siquiera estamos en un lugar aislado”, indicó.

En ese sentido, el congresista consideró que hay un déficit de personal policial, y lamentó la falta de intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

"Lo cierto es que, en La Libertad, en Trujillo, necesitamos mayor presencia de la Policía. Realmente no sabemos cómo nos ha podido ganar (y) que el Ejército, las FF.AA., no intervengan porque la inseguridad es permanente, cada vez más grave, se va extendiendo", resaltó.

"(Hubo) la presencia de un grupo especial que ha venido de Lima con equipamiento, vehículos y no se ha controlado al 100%, sino en parte (…), pero qué va a pasar si nos abandonan, porque ya han regresado", indicó refiriéndose al Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), dependiente de la Dinoes, que retornó a Lima desde Trujillo, el último miércoles.

“Ha generado mayor preocupación, porque toda la población conoce del retorno de este grupo especializado de la Policía, Grecco. El ministro del Interior ha venido a querer apagar el fuego, pero no nos basta porque hasta ahora ni siquiera ha dicho que van a regresar, a retomar el estado de emergencia (en Trujillo), ha dicho que lo van a plantear en el Consejo de Ministros, pero ni quiera lo ha asegurado. Por ese lado, los trujillanos estamos cada vez más preocupados, porque no ha sido contundente", indicó.

"Con relación a los policías que van a rotar, eso lo hemos pedido siempre. El reclamo de la ciudadanía era que cambien a los jefes de las comisarías y nunca lo han hecho. Hay cosas que debieron hacer hace mucho tiempo y siguen con sus mismos anuncios", precisó.

Héctor Acuña lamentó el regreso del equipo especializado Grecco a Lima, tras ser destacado a Trujillo para combatir la inseguridadFuente: Congreso de la República

Acuña Peralta indicó que "no se ha avanzado casi nada, no se ha podido detener, identificar a los cabecillas de las organizaciones" criminales "más grandes" que operan en Trujillo, sino solo a "peces pequeños". También refirió que existe "un problema con los fiscales".

"En las unidades de flagrancia, no existen los fiscales, por eso es que realmente no está funcionando. También debería haber un fiscal por comisaría", consideró.

Ante ello, el congresista dijo que ha presentado un proyecto de ley "para que un procurador pueda estar a cargo de sitios arqueológicos que puedan ser considerados patrimonio de la humanidad, porque los estamos perdiendo".

Juan Burgos: "Tenemos que juzgar a los criminales como terroristas"

Por su parte, el congresista Juan Burgos consideró que el proyecto de ley para considerar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas debe ser aprobado para potenciar la lucha contra las bandas delincuenciales.

"La población (...) se siente aterrorizada, estamos volviendo a la época de Sendero Luminoso, pero con organizaciones criminales que tienen un armamento mucho más efectivo, mucho más letal que el de la Policía. Tenemos que juzgarlos como a terroristas, eso es lo que ha exigido la población urbana y rural de la provincia de Sánchez Carrión, Huamachuco. Es por eso que creo que la Comisión de Justicia a cargo de Perú Libre tiene que dictaminar ese proyecto para declarar a esos delincuentes como terroristas", precisó.

Asimismo, el parlamentario sostuvo que no solo se debe plantear el estado de emergencia, sino que debe existir un plan integrado de lucha contra el crimen organizado.

"Lo que más está faltando es un plan integrado, porque necesariamente no solo debemos plantear el estado de emergencia para Trujillo y Pataz", aseveró.

Juan Burgos consideró que las bandas criminales deben ser consideradas organizaciones terroristasFuente: Congreso de la República

Respecto a las medidas anunciadas por el titular del Mininter, Burgos indicó que la ciudadanía "se ha levantado" en oposición a dichas disposiciones del Ejecutivo.

"Ayer, he estado en Huamachuco, he estado con la ronda urbana, con la ronda campesina en la plaza de armas de Huamachuco donde se exigía que no se retire el personal que pertenece a la comisaría, y que sobre todo el área de la Depincri que está investigando las provincias de Santiago de Chuco, de Huamachuco y de Pataz. Sin embargo, están rotando el personal a Pataz", subrayó.

"Por ello, la ciudadanía se ha levantado. Ayer hemos estado con los ronderos urbanos, campesinos, vecinos los cuales exigen al ministro del Interior que el frente policial tiene que fortalecerse con más policías, tenemos un déficit de 2 mil policías para la región La Libertad y además de ello no existe una planificación para luchar contra el crimen organizado", puntualizó.

Finalmente, el parlamentario sostuvo que si se continúa con el estado de emergencia en Pataz, también se debe considerar a las provincias aledañas, pues "Huamachuco y Santiago de Chuco han sentido todo el problema porque los delincuentes han emigrado de Pataz y Trujillo a Huamachuco a hacer sus fechorías, a extorsionar, a matar".