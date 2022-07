Silvana Robles descartó que Perú Libre se una al fujimorismo en lista para elección de la Mesa Directiva del Congreso

Silvana Robles, vocera de la bancada de Perú Libre, rechazó este jueves que su agrupación parlamentaria vaya a unirse a Fuerza Popular para presentar una lista en conjunto de cara a la elección de la Mesa Directiva para la nueva legislatura.

“Descarto toda posibilidad que Perú Libre vaya a aunarse al fujimorismo en esta contienda que vamos a tener dentro del hemiciclo”, manifestó la legisladora en una entrevista con el programa Todo se sabe de RPP Noticias.

Asimismo, añadió que Perú Libre está en conversaciones con partidos de izquierda y del centro, pero precisó que su bancada no tiene interés en presidir la Mesa Directiva, debido a que actualmente no estamos en “el mejor escenario”.

“Hemos sopesado y vemos que la posibilidad no es la mejor en este escenario y no estamos aspirando precisamente a una presidencia”, sostuvo.

Cambios en el Gabinete Ministerial

Silvana Robles también se pronunció respecto de la posibilidad de un cambio en el Gabinete Ministerial en las próximas semanas y consideró que Aníbal Torres debe dejar el cargo, pues no ha tenido un desarrollo político en otros cargos.

“Aníbal Torres es un excelente abogado y docente universitario, no me cabe la menor duda; pero creo que políticamente no ha desarrollado, puesto que nunca ha ejercido un cargo público. Creo que debería renovarse ese cargo”, indicó.

Añadió que, pese a que ya no son la bancada oficialista, no se van a unir al “golpismo” de cara a una eventual vacancia del presidente Pedro Castillo, la cual dijo es buscada por los grupos opositores al Gobierno.