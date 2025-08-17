Corte Suprema evaluará el 21 de agosto nuevo pedido de Pedro Castillo para cese de su prisión preventiva por fallido golpe de Estado

En una audiencia virtual a realizarse desde las 3:00 p. m., el juez supremo Juan Carlos Checkley analizará la solicitud que hizo el exmandatario para que se le permita afrontar en libertad el proceso penal que se le sigue por este caso.

La Corte Suprema evaluará el jueves 21 de agosto el nuevo pedido del expresidente Pedro Castillo para que se ordene el cese del mandato de prisión preventiva que se le impuso por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.



En una audiencia virtual a realizarse desde las 3:00 p. m., el juez supremo Juan Carlos Checkley analizará la solicitud que hizo el exmandatario para que se le permita afrontar en libertad el proceso penal que se le sigue por este caso.



La defensa legal del exjefe del Estado sostiene que, tras una exhaustiva investigación, se ha determinado que no hay suficientes elementos de convicción para sostener la prisión preventiva dictada contra su patrocinado en este proceso penal y que además no se cumplen los requisitos establecidos en la ley para mantener vigente esta medida restrictiva.



Checkley Soria escuchará este jueves los argumentos del expresidente Pedro Castillo, desde el Penal de Barbadillo ubicado en el distrito limeño de Ate, donde está actualmente recluido, así como de su defensa legal y del representante del Ministerio Público asignado al caso, a fin de emitir una decisión respecto a este pedido de cese de prisión preventiva.



En la actualidad, este proceso penal se encuentra en la etapa de juicio oral en la que el Ministerio Público pidió que se imponga al exmandatario la pena de 34 años, a raíz de este caso.



Sobre Pedro Castillo también pesa un mandato de prisión preventiva como parte de la investigación preparatoria que afronta por los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.