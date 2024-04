Cuidado con el 'Wangiri', ¿en qué consiste esta estafa de la llamada perdida? [INFORME]

¿Sabía que las supuestas "llamadas perdidas" que recibe a su celular pueden ser parte de una modalidad de estafa denominada “estafa del wangiri”? Conozca de que trata y como evitar ser víctima de ella.

Seguridad Wangiri, la estafa de la llamada perdida

Para algunas personas ya es habitual encontrar llamadas perdidas en sus celulares, números con códigos internacionales desconocidos o que llaman y cuelguen. ¡Cuidado! Puede tratarse de la “estafa del Wangiri”, un robo telefónico que se expandió en Perú desde 2019 y que busca que el usuario devuelva la llamada para cobrar el tiempo en línea.

El abogado Erick Iriarte, experto en delitos informáticos, explica que la denominación “wangiri” es la deformación de la palabra en inglés “one ring” que significa “una llamada”. Son ciberdelincuentes que utilizan un sistema para llamar aleatoriamente a miles de usuarios a la vez, utilizando en algunos casos códigos internacionales o comerciales donde la llamada tiene costos adicionales. El experto detalla además las sub-modalidades más utilizadas.

“El negocio está en la devolución de la llamada, más que en la llamada y que corte, es que alguien cree (que es una llamada normal). Otra segunda fase o submodalidad es que hagan un call back; es decir, que te llamen para que tú pagues la llamada, con lo cual genera sobre todo un gasto de dinero sobre tu cuenta y al final puede ser que la llamada sea inocua o que tengan un par de minutos, aunque te tengan 5 segundos no te cobran por segundos, te cobran por minuto y así ganaron la llamada entera y pueden tener acceso a recursos”, dijo Erick Iriarte.

Según Roger Menéndez, especialista en ciberseguridad del Instituto Tecsup, hay sistemas utilizados por ciberdelincuentes que pueden realizar entre 200 mil a 300 mil llamadas por segundo y han logrado determinar que del 100 % de llamadas realizadas, cerca del 10 al 15% de las víctimas devuelven la llamada telefónica.

“Hay veces que este recargo puede ser pequeño, entre comillas, de uno, dos, tres dólares, no le tomamos importancia y no lo denunciamos, lo tomamos como una experiencia quizá, pero esto en masa y a la larga estos ciberdelincuentes son beneficiados con miles y miles de dólares”. “Estos sistemas están siendo más sofisticados, se están alimentando de tecnologías disruptivas a través de bots que intentan hablar para que mantengas la llamada y mientras más tiempo te mantengan en la llamada se van a ver mayormente beneficiados”, señaló Roger Menéndez.

Según Roger Menéndez, especialista en ciberseguridad del Instituto Tecsup, hay sistemas utilizados por ciberdelincuentes que pueden realizar entre 200 mil a 300 mil llamadas por segundo. | Fuente: Andina

No devolver nunca las llamadas

En 2021 el Perú fue el segundo país más afectado por las llamadas no deseadas, según un informe de la empresa Truecaller Insights, donde se estimaba que un peruano recibía un promedio de 18 llamadas spam al mes. De enero 2020 a diciembre 2023, Indecopi impuso 78 sanciones a 53 proveedores por realizar comunicaciones sin consentimiento que ascienden a más de 5 millones 392 mil soles.

Sin embargo, según los expertos, los ciberdelincuentes utilizan estrategias tecnológicas para enmascarar los números con códigos internacionales, a fin de no ser detectados y si no hay una entidad oficial a la cual presentar el caso no se puede registrar una denuncia formal. El abogado especialista en temas digitales, Oscar Montezuma, brinda las siguientes recomendaciones para no caer en esta estafa.

"Yo diría no devolver nunca las llamadas a números que no reconozcamos, que no sean de nuestra libreta de contactos, sobre todo si aparecen provenientes del extranjero, este tema me parece que es importante. Es importante también chequear el plan que uno tiene de llamadas internacionales, acá hay que mirar porque a veces uno no es consciente de cuál es el plan que uno tiene con su operador telefónico, y si también podemos bloquear este tipo de llamadas y también revisar los consumos que hagamos, porque ese es otro tema importante: a veces uno sólo paga su mensualidad y no revisa. Hay cargos ahí que no corresponden y que se podrían reclamar", explicó Oscar Montezuma.

Contestar llamadas desconocidas puede implicar que seamos también víctimas de otro tipo de delitos, como la suplantación de identidad y el phishing. Sea reservado con su información personal. Recuerde que en la estafa del “Wangiri” una llamada que puede costarle caro.