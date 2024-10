Transportistas anuncian que paro continuará este viernes hasta que se derogue ley sobre crimen organizado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un grupo de dirigentes de transportistas anunció la noche de este jueves que el paro continuará mañana y el sábado si es que el Congreso de la República no deroga la norma que modifica el crimen organizado y manda al archivo los proyectos de terrorismo urbano.

En declaraciones a la prensa, los dirigentes señalaron que permanecerán en el Legislativo hasta que se realicen sus requerimientos, por lo que la convocatoria a una medida de fuerza de 72 horas, que inició este jueves, se mantiene.

“La población tiene que entender que el Congreso, a mi parecer no tiene voluntad política, por lo tanto, el paro sigue de 72 horas y llamamos a toda la población. Este es un clamor del pueblo, así que señores estamos en pie de lucha, mientras que no se derogue esta ley y no se archive (el proyecto) no nos vamos a salir de acá del Congreso”, dijo Julio Campos, Vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas.

El dirigente manifestó también que el Congreso no tiene que estar en “dimes y diretes” y que priorizar el trabajo de leyes en favor de la ciudadanía. Según precisó, la convocatoria que hacen no es de parte de una empresa en particular, sino de parte de los propios trabajadores.

Rechazo a declaraciones de Santiváñez

Se refirió también a las declaraciones del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sobre quien dijo que los tildó de terroristas, algo que rechazó totalmente.

“La población merece respeto y se hace de público conocimiento que inclusive el ministro del Interior nos está tildando de terroristas, no somos terroristas, somos la mano de obra del pueblo peruano, así que señores, les pido por favor a toda la población súmense, porque es un clamor del pueblo, no es el clamor de un empresario, somos la mano de obra del pueblo”, indicó.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció la noche de este jueves tras Junta de Portavoces que se acordó realizar una sesión extraordinaria del Pleno a las 2 de la tarde de este viernes para debatir modificatorias a la norma de crimen organizado, mas no la derogatoria de la norma que piden los transportistas.