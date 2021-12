¿Alcanzarán los congresistas los 52 votos para hacer que el presidente Pedro Castillo acuda al Parlamento? | Fuente: Andina

El Perú atraviesa una nueva etapa de inestabilidad política mientras el Congreso decide, voto a voto, admitir o no la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo presentada por la congresista Patricia Chirinos. Diversas bancadas se han mostrado a favor o en contra, más allá del grupo que la promueve, conformado por Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

¿Qué sucedería si se lograra llegar a los 52 votos para obligar al presidente a acudir al Parlamento a responder un pliego de preguntas de los congresistas? ¿Qué pasaría si finalmente se vacara al primer mandatario? Ninguno de los escenarios es bueno.

"¿Qué pasa si se aprueba la vacancia presidencial? ¿Pedro Castillo imitará la conducta del presidente Martín Vizcarra y se retirará de Palacio de Gobierno? ¿O una vez vacado [puede ser que] no salga de Palacio de Gobierno, y se quede como presidente, aunque haya sido vacado, esperando el pronunciamiento del Tribunal Constitucional?", señala Pedro Cateriano.





El expremier agrega dos escenarios más. El primero, que tras una eventual vacancia, el presidente Pedro Castillo se vea obligado a renunciar y asuma el cargo Dina Boluarte; y finalmente un último caso en el que también se vaque a la vicepresidenta y se convoquen nuevas elecciones. Todas estas situaciones, en opinión del especialista, son dañinas para el país.

Incluso algunas voces del Parlamento han deslizado que se convocaría solamente a Elecciones Presidenciales para que el Congreso continúe. "Este no es el espíritu de la letra de la Constitución. Si el Parlamento vaca a la señora Boluarte, se tendrían que convocar a Elecciones Generales, es decir, elecciones presidenciales y parlamentarias, porque en nuestro diseño constitucional nunca un constituyente se imaginó que se elija un presidente y que este no tenga congresistas. Es decir, que esté en la condición de una persona que no tiene capacidad de actuar políticamente dentro del Parlamento y eso no existe en ninguna democracia que se respete", agrega Cateriano.

Si los congresistas logran alcanzar los 52 votos, el presidente Pedro Castillo deberá volver al Parlamento o, en su defecto, enviar a su abogado a responder un pliego de preguntas. | Fuente: Andina

Obsesión por la vacancia

¿Prosperará la vacancia presidencial? Los analistas coinciden en que también es posible que el presidente Pedro Castillo supere este impase, pero que el problema, en general, no estaría resuelto. "No veo que la vacancia vaya a prosperar, veremos si logra pasar al Pleno, pero eso no significa que el asunto está resuelto. Está resuelta esta manera de plantear el problema [solamente], porque hay un sector de la oposición, digámoslo con toda claridad, que está obsesionado con la vacancia desde el día uno. Y eso está haciéndole daño al Congreso, porque no le está permitiendo mirar todas las posibilidades que tiene para ejercer un férreo control político", comenta el exministro Jorge Nieto Montesinos.



Para el periodista Juan Carlos Tafur, en tanto, en el Perú estamos pagando el hecho de que el Tribunal Constitucional no haya definido, en su momento, la ambigüedad sobre el término "incapacidad moral" como causal de vacancia en la Constitución. "Hay que reconocer que en el Perú la interpretación ha decaído en términos políticos y el propio Tribunal Constitucional, al no zanjar el debate en el fallo dado el año pasado, permitió que hoy mantengamos la ambigüedad que permite que, por razones de índole política o de actos vinculados o sospechosos de corrupción, un presidente pueda ser vacado".

Los votos en el Congreso decidirán, en las próximas horas, si el presidente acudirá a la llamada “interpelación presidencial” anunciada por algunas de sus bancadas. La inestabilidad continúa.