Esta mañana, el presidente Martín Vizcarra llegó junto a su abogado al Parlamento, antes de partir a la ciudad de Trujillo. | Fuente: Composición propia

Este viernes se lleva a cabo en el Parlamento el debate de la vacancia presidencial contra el jefe de Estado, Martín Vizcarra. El abogado del Presidente, Roberto Pereira, permaneció en el Pleno por 45 minutos para elaborar la defensa del mandatario.

Tras su presentación, congresistas de distintos partidos hicieron uso de su tiempo para argumentar su posición a favor o en contra de la vacancia presidencial. Varios fueron los parlamentarios que causaron polémica por sus declaraciones subidas de tono.

El congresista más votado de Podemos Perú, Daniel Urresti, afirmó que no votará a favor de la vacancia presidencial, pues cree que no existe consenso para vacarlo. “El señor Martín Vizcarra cierra su mandato como un pie de página en la historia de la República. De aquí a julio, Vizcarra habitará Palacio pero será un muerto viviente", dijo entre otras polémicas declaraciones.

EL FREPAP

La congresista del Frepap, María Céspedes, aseguró que su bancada sí apoyará la moción de vacancia presidencial, con el objetivo de que se “inicie un proceso de transparencia” en la política peruana.

“La causa [de la crisis] no la genera este Parlamento, la causa de este inconveniente lo generó usted y lo generó porque no ha cumplido con la idoneidad de un presidente, de rodearse de gente capaz, que es una falsedad. No puede ser falsedad, porque esa es su voz, presidente”, dijo la congresista.

Por otro lado, agregó que el presidente de la República no tiene una conducta proba, por lo que considera que no califica como un ejemplo para las futuras generaciones.

Shakira y Unión por el Perú

La congresista María Boloto, de Unión por el Perú, captó la atención de su colegas al describirlos como ‘Shakiros’, en vista de que considera que son “sordos, ciegos y mudos”.

Durante su intervención también criticó al presidente de la República, y aseguró que este insta a las personas a mentir. Finalmente, se refirió a la defensa del abogado del presidente, Roberto Pereira, y cuestionó que este haya señalado que los audios que involucran al jefe de Estado fueron expuestos ilegalmente. “¿No es un acto inmoral decir que son falsos estos audios?”, se preguntó.

FUERZA POPULAR

La congresista fujimorista Martha Chávez aseguró que los audios que involucran al presidente de la República y a Richard Cisneros “son la prueba del delito y de la obstrucción a la justicia”.

La parlamentaria consideró que no sería justo mantener en el cargo a un presidente por temor. “No podemos ser cómplices. No debemos a la verdad, a la justicia”, indicó. “No puede permanecer en el cargo una persona de esas características. Está dispuesto a todo”, agregó.

María Luisa Silupu, del mismo partido, en cambio, señaló que todos sus colegas votarían en contra de la vacancia.

Otros resaltaron no por sus argumentativas intervenciones, tal fue el caso del parlamentario de APP, Omar Chehade, quien hizo alusiones privadas a la vida del presidente de la República.

Otra sonada declaración fue la del congresista Posemoscrowte Chagua, de Unión Por el Perú, quien admitió que votará por la vacancia. "Que se le siga juzgando, que termine en la cárcel por todos sus delitos. Peor aún, le deseo la pena de muerte por macrocorrupción y traición a la patria", aseguró.

