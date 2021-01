La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, invocó a los legisladores que son candidatos a cargos de elección popular en las Elecciones 2021 cumplir con las reglas electorales respecto de sus labores aún dentro del Parlamento.

Según comentó a Nada está dicho de RPP Noticias, los legisladores que son candidatos deben evitar realizar actividad proselitista dentro del Congreso. Agregó que existe un pronunciamiento sobre este tema en la Comisión de Constitución, que prohíbe a los parlamentarios realizar campaña cuando cumplan con sus labores legislativas.

“Hay un pronunciamiento de la Comisión de Constitución de hace varios años que establece que los congresistas pueden hacer labor proselitista, pero prohíbe que la misma sea ejercida cuando ellos están realizando labor parlamentaria (...) Entonces vamos a cuidar escrupulosamente esos temas, pero vamos a someternos a lo que establece la ley”, sostuvo.

Entrega de licencias

Al ser consultada sobre si alguno de los legisladores que son candidatos ya presentaron sus licencias, la titular del Congreso indicó que, hay parlamentarios que ya las entregaron, pese a que la ley les permite hacerlo hasta 30 días antes del proceso electoral.

“Del señor (Daniel) Urresti tenemos un documento, pero falta formalizar, hay algunos datos que no están muy precisos todavía. Carmen Omonte no la he visto dentro de la lista específica, pero ellos todavía tienen tiempo”, sostuvo.

“Lamentablemente, la ley se modificó porque antes eran 60 días, antes que ellos estaban obligados a pedir la licencia y ahora se modificó, solo son 30 días antes y nosotros no podemos exigirles que antes de este plazo legal puedan ejercer o puedan pedir esta licencia”, agregó.

Sobre protocolos COVID-19

Vásquez también señaló que el Parlamento está preparando un documento en el que invocan a los candidatos a los comicios de abril próximo a que cumplan con todos los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la COVID-19.

“Creo que es parte de la responsabilidad, no solo como ciudadanos, sino que como congresistas aún más corresponderá que den el ejemplo en la sociedad de que se deben guardar estas medidas aún en campaña y demostrar responsabilidad también en estas circunstancias”, dijo.