¿Verdadero o Falso? | Rosa Bartra: “Sí ha habido procesos de archivamiento de la inmunidad parlamentaria, pero han sido la mayoría para [...] el Frente Amplio”

Esto dijo Rosa Bartra | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

Rosa Bartra, congresista de la República

Contexto: Sesión de la Comisión de Constitución

Fecha de la declaración: 16 de mayo del 2019

Durante el debate que mandó al archivo la propuesta del Ejecutivo sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, que planteaba delegar esa atribución a la Corte Suprema, la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, descartó que esta prerrogativa hubiera sido usada para blindar congresistas, y en ese contexto dio el siguiente dato: “Sí, han habido procesos de archivamiento de la inmunidad parlamentaria, pero han sido la mayoría para los colegas congresistas del Frente Amplio”. Tras revisar los antecedentes sobre el tema, OjoPúblico concluye que esta afirmación es engañosa.

En principio, en lo que va del actual periodo congresal, se han producido 8 pedidos de levantamiento de la inmunidad parlamentaria contra congresistas, que han involucrado a representantes de 3 bancadas:

-Fuerza Popular

-Alianza Para el Progreso

-Frente Amplio

Estos pedidos han correspondido a presuntos delitos que incluyen colusión agravada, cohecho, peculado y/o falsedad genérica. En efecto, la bancada que tiene mayor número de congresistas con procesos de levantamiento de la inmunidad archivados es el Frente Amplio, con 2 casos (Wilbert Rozas y Edilberto Curro), seguida con un caso cada una por Fuerza Popular (Betty Anaculi) y Alianza Para el Progreso (Richard Acuña).

Ahora bien, cabe precisar que Fuerza Popular tuvo otra congresista que fue objeto de un pedido de levantamiento de inmunidad. En diciembre del 2018, la justicia también solicitó anular esta prerrogativa a Yesenia Ponce -quien por entonces todavía integraba la misma bancada de Rosa Bartra-, para investigarla por el delito de falsedad genérica por presuntamente haber falsificado sus certificados de estudios secundarios. El detalle es que este pedido no fue ni archivado ni admitido, porque la Comisión resolvió, por unanimidad, no pronunciarse y devolvió el expediente al Poder Judicial debido a que no todos los folios estaban fedateados.

También corresponde señalar que tanto Fuerza Popular como Alianza Por el Progreso son las agrupaciones políticas con más integrantes que han sido objeto de pedidos de levantamiento de inmunidad relacionados a distintos delitos, a razón de 3 casos cada uno.

Como se recuerda, en la bancada naranja, a los casos de Betty Anaculi y Yesenia Ponce se suma el pedido de levantamiento de inmunidad contra el congresista Moisés Mamani, por el presunto delito de tocamientos indebidos.

Alianza Para el Progreso, por su parte, ha tenido otros dos congresistas requeridos por la justicia, como son los casos de Edwin Donayre, sentenciado por peculado, y Benicio Ríos, con una condena por colusión agravada.

Los detalles sobre los procesos de levantamiento de la inmunidad parlamentaria archivados son los siguientes:

Fuerza Popular

En setiembre del 2018, la congresista Betty Anaculi fue requerida por la justicia por el delito contra la fe pública, acusada de falsificar su certificado de estudios. La Comisión de Levantamiento de la Inmunidad decidió con votos mayoritarios de Fuerza Popular, devolver el expediente al Poder Judicial, debido a que denunciaron que existían errores en la foliación de los documentos enviados.

La decisión fue tomada con los votos de Marco Miyashiro, Nelly Cuadros, Francisco Villavicencio, Tamar Arimborgo, Carlos Tubino, Octavio Salazar, María Melgarejo (Fuerza Popular), Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) y Moisés Guía (PpK), a pesar que la secretaría técnica de la comisión recomendó aceptar la solicitud.

Finalmente, el pedido fue aceptado en noviembre por la Comisión, aunque se archivó un mes después, nuevamente con votos de parlamentarios de Fuerza Popular.

Frente Amplio

En mayo del 2018 se aceptó el requerimiento contra el congresista Wilbert Rozas acusado del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso, debido a hechos relacionados a su gestión como alcalde de la Municipalidad Provincial de Anta (Cusco). En los siguientes meses se siguió con procedimientos de convalidación y descargos del parlamentario, que derivaron en la desestimación del pedido en diciembre.

En setiembre del 2018, la Comisión acogió el pedido de levantamiento de inmunidad contra Edilberto Curro, acusado entonces de falsedad genérica en agravio de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Puno (Acuerdo N° 001-2018-2019-CLIP/CR). Tras ejercer su derecho a la defensa en noviembre, el proceso fue archivado luego de que se aprobara por unanimidad el dictamen de la Comisión que declaró improcedente la solicitud.

Alianza Para el Progreso

En septiembre del 2017, se presentó un pedido de levantamiento de la inmunidad al congresista Richard Acuña, por presuntos delitos contra la administración de justicia (fraude procesal) y contra la fe pública, por presuntamente haber falsificado documentos para hacerse de un terreno en Trujillo. Inicialmente, la Comisión resolvió por unanimidad no admitir a trámite la solicitud y devolver el expediente al Poder Judicial para que subsane errores (Acuerdo N° 001-2017-2018-CLIP/CR). Tras la insistencia del Poder Judicial, en mayo del 2018, se admitió el pedido, aunque luego fue archivado en junio del mismo año.

En conclusión, si bien el Frente Amplio tiene dos archivamientos de levantamiento de la inmunidad, Fuerza Popular también tiene a dos congresistas cuyos pedidos de levantamiento de inmunidad no han prosperado: uno por archivamiento (Betty Ananculí), y otro porque la Comisión de Constitución resolvió no pronunciarse, y devolver la carpeta al Poder Judicial, en diciembre del 2018, cuando esta aún era integrante de la bancada fujimorista.

Consultada al respecto, la congresista Rosa Bartra indicó que el caso Yesenia Ponce no debía ser considerado en la estadística de Fuerza Popular porque Ponce ya no es parte de esa agrupación. “Yo estoy presentando la estadística al momento de hoy y a la situación de las bancadas el día de hoy”. Sobre la denuncia en sí, señaló: “Es un tema que está devuelto al Poder Judicial y perfectamente podían haberlo vuelto a requerir. En cambio, los otros dos casos son de archivo definitivo en la Subsomisión de Acusaciones Constitucionales”.

A la pregunta de si no correspondía hacer dado esa información en detalle, la congresista Bartra respondió: “¿Y yo por qué tendría que haberlo hecho? Eso ha sido en el contexto de un debate. Quien quiera acceder a la información, accede, la solicita a la Subsomisión de Acusaciones Constitucionales, hace su tarea, estudia y en base a eso debate”.

Tras lo expuesto, OjoPúblico concluye que la afirmación de la congresista Rosa Bartra, respecto a que el mayor número de procesos de levantamiento de la inmunidad parlamentaria que fueron archivados son de parlamentarios del Frente Amplio, es engañosa.