Vocero de Perú Libre expresó "desacuerdo" con lista que integra su bancada y negó alianza con el fujimorismo

Tras formalizarse ayer, lunes, la primera lista que postula a la Mesa Directiva del Parlamento y conocerse que está integrada por Perú Libre y Fuerza Popular, entre otras bancadas, diversos sectores políticos expresaron su sorpresa y rechazo ante esta conformación.

Cabe resaltar que, en los días previos, ante los rumores de una lista conjunta entre ambos partidos, representantes de uno y otro lado negaron que existiera la posibilidad que ayer se concretó.

Ante ello, Flavio Cruz, vocero de la bancada de Perú Libre, en diálogo con RPP Noticias, dijo no estar de acuerdo "con toda la lista", pero que lo asume por ser una decisión de su partido.

"Es una decisión del partido a través de una Asamblea Nacional Ampliada, pero la bancada lo respeta, lo asumimos (...) Hubo tres opciones: ir con el bloque democrático, ir con la centroizquierda e ir solos. Se impuso, con 24 votos, la opción uno”, señaló.

"No estoy de acuerdo con toda la lista (…) Sin embargo, veo que en el Parlamento cada vicepresidencia tiene roles y funciones relativamente independientes y, como tal, también la presidencia tendrá que estar a la altura si es que resultara ganador (Alejandro Soto)", agregó.

Debido a su desacuerdo, dijo que no firmó el documento de la lista y que "peleó hasta el último momento" porque se tome una decisión distinta.

"Yo ya di mi postura, habrán visto que no suscribo ese documento, que no está mi firma (...) Por lo tanto, está expresado mi desacuerdo y expreso mi contradicción ante estos hechos (...) Anoche hemos tenido otra asamblea entre bancada y la secretaría general del partido y hemos expresado nuestras contradicciones (…) internas porque, por lo menos yo, siendo vocero, hasta el último momento he peleado para que la lista sea conformada con la centroizquierda”, refirió.

"Descartamos alianza con el fujimorismo"

Por otro lado, Cruz Mamani descartó que integrar la lista con el fujimorismo se trate de una alianza, sino que es un "momento circunstancial".

"Lo que estamos descartando es una alianza con el fujimorismo. No hay una alianza. El día que haya una alianza, yo también me voy (de la bancada). Pero no hay una alianza, es un momento circunstancial”, afirmó.

En ese sentido, dijo que Perú Libre se mantiene en su misma "postura ideológica" y que el pueblo sabrá "diferenciar" que no se trata de una alianza.

"Tampoco hay que subestimar la inteligencia del pueblo. El pueblo sabe diferenciar (…) Nosotros nos mantenemos en nuestra postura ideológica, programática. Esto para nosotros es una avanzada, es un tema cualitativamente positivo. Pero vamos a ver, la victoria todavía no está cantada, lo asumimos como un riesgo (…) Como bancada lo estamos respetando y asumiendo", recalcó.

Además, señaló que Waldemar Cerrón, candidato en la lista a la segunda vicepresidencia, tiene "que hacer su trabajo" respecto a impulsar la Asamblea Constituyente, a la que no han renunciado.

"El hecho de integrar la lista, para mí sería una ventana abierta. Eso sería positivo. Obviamente, ellos tendrán su postura, pero uno tiene que estar en la jungla para saber cómo funciona la selva (…) Adentro hay que hacer la incidencia y si ganáramos, Waldemar Cerrón, desde adentro, tiene que hacer su trabajo", sostuvo.

Asimismo, afirmó que, de ganar la Mesa Directiva, su grupo parlamentario "pedirá" la Comisión de Constitución.

"Por supuesto, quisiéramos tenerla porque ahí tenemos trabados varios proyectos que tienen que ver con Asamblea Constituyente. Esa es la ventaja de estar en una Mesa Directiva una comisión que podríamos, por correlación de fuerzas, alcanzar a lograr", puntualizó.