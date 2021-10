Mirtha Vásquez acudirá este lunes al Congreso de la República. | Fuente: Andina

A diferencia de su predecesor, Mirtha Vásquez parece generar un mayor consenso en la opinión pública. Una serie de reuniones con las bancadas del Congreso han dado cuenta de que, si bien aún existen temas que son innegociables para la izquierda y la derecha (como los cuestionamientos a ciertos ministros y la propuesta de Asamblea Constituyente), el respaldo de parte del Parlamento podría llegar. Sin embargo, en nuestra política, hasta el final nada está dicho.

"La política peruana es siempre impredecible", comenta la politóloga Katherine Zegarra. Hecha la aclaración, señala lo evidente. "Debido a su experiencia como presidenta en un Congreso fragmentado, se puede pensar que Mirtha Vásquez cuenta con mejores herramientas de negociación que Guido Bellido. Eso da la impresión de que pueda obtener el voto de confianza".

Congreso de la República. | Fuente: Andina

El voto de confianza o voto de investidura tiene como objetivo lograr una coordinación en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en cuanto a la dirección política del país. Es el fin del acercamiento de la premier a cada una de las bancadas: garantizar que el Congreso se encuentre de acuerdo con la línea de trabajo que el gobierno presentará.



Los votos se están negociando y se seguirán negociando hasta poco antes del discurso de Mirtha Vásquez, sostienen los especialistas. "Más allá de lo que podamos augurar, lo que esperamos [los peruanos] es que el Congreso otorgue la confianza al gabinete para que pueda trabajar", sostiene la especialista en políticas públicas Teresa Santillán.

Una expectativa particular genera la bancada de Perú Libre, quien en la previa al pedido de confianza mostró posibles divisiones y posturas diversas al respecto. "Me parece particularmente preocupante que desde la bancada oficialista no se quiera dar la confianza", comenta Santillán. "[Los congresistas] no pueden responder a intereses, a revanchismo político y a una sed de poder que no permitan a nuestro país llegar a acuerdo", agrega.

El encuentro de este lunes entre Mirtha Vásquez y el Congreso cobra especial relevancia en el hecho de que el partido de gobierno, hoy en día, no tendría una mayoría clara. Katherine Zegarra lo describe así: "que al Ejecutivo se le dificulte generar coaliciones ha hecho que el voto de investidura obtenga una mayor relevancia política".

La meta final es que, por el bien de la gobernabilidad del país, ambos poderes lleguen a acuerdo democráticos, sentencia Teresa Santillán. "Lo que necesitamos es que el Congreso y el Gobierno, bajo los principios de colaboración, de la buena fe y la democracia que acoge nuestra Constitución, puedan sentarse a trabajar por nuestro país".