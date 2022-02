Waldermar Cerrón-Hernán Condori | Fuente: Congreso/Minsa

El congresista de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, defendió este lunes la designación de Hernán Condori como titular del Ministerio de Salud (Minsa), pidió darle una oportunidad de trabajar y denunció un "cargamontón" en su contra.



"¿Por qué empeñarse en hacer una persecución a los ministros y no dejarlos trabajar? Considero que Condori, al igual que los demás ministros, cumple con los requisitos de la ley. Een todo caso, hay que dejarlo trabajar, como todo peruano también debemos darle oportunidades para ver cómo aflora sus conocimientos", afirmó en entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.

Waldemar Cerrón aclaró que el ministro Hernán Condori tendrá que explicar el martes en la Comisión de Salud los cuestionamientos en su contra.



"Entiendo que el agua no hace daño, tampoco no lo veo tan... nosotros acá consumismo panetón con dos octógonos, consumimos productos para bajar de peso; es decir, no hay un control correcto en la patria, en nuestro país, que no justifica obviamente la acción del ministro", dijo en relación al agua arracimada que promocionaba Hernan Condori.



Waldemar Cerrón insistió que Hernán Condori es un profesional acreditado y sostuvo que el problema de su designación como ministro de Salud no radica en los cuestionamientos, sino en cuánto puede hacer por nuestro país.



"Tengo entendido que ya no vende (agua arracimada), porque ese producto está producido hace años, ahora el ministro ya no vende", aclaró.

Desde su nombramiento como titular del Minsa, Hernán Condori ha recibido cuestionamientos en torno a su gestión como médico, una investigación por presunta corrupción de la Fiscalía de Junín, su promoción de productos farmacéuticos sin ningún respaldo científico y por un supuesto método de detección del cáncer en un minuto mediante un colposcopio.

Sobre la designación del médico veterinario William Córdova en el puesto de ejecutivo adjunto II del Despacho Ministerial del Minsa, Waldermar Cerrón consideró que le parece bien y pidió dejarlo trabajar.



"Claro, así dice la ley, designar a cualquiera", respondió el parlamentario ante la consulta de si está bien nombrar a cualquier persona sin importar la experiencia en el sector. "Habría que preguntar y averiguar si el señor Córdoba reúne o no los requisitos, si reúne los requisitos siendo veterinario", agregó.

