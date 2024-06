Congreso Wilson Soto afirma que invitó al Congreso a ministro de Transportes, pero le respondió que estaba "muy cansado"

El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Wilson Soto, indicó que se comunicó con el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez-Reyes, para invitarlo a asistir a la sesión de este grupo de trabajo tras responder por el fallo de las luces en la pista de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Sin embargo, en declaraciones a la prensa, el parlamentario de Acción Popular aseguró que la respuesta del titular del MTC fue que se encontraba "muy cansado".

"En la mañana lo llamé al ministro de Transportes, me comunicó que estuvo, dice que él estaba hasta la madrugada, le dije si podía venir, yo le dije como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, me dijo que estaba muy cansado, eso me manifestó, siempre tiene que haber una voluntad", manifestó.

Soto añadió que se extendió la misma invitación a José Luis Barrios, presidente de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac).

Posteriormente, se conoció que Pérez-Reyes acudirá al Legislativo para presentarse ante la Comisión de Transportes. Así lo confirmó el presidente de este grupo de trabajo, Eduardo Salhuana.

"Ministro de Transportes y Comunicaciones asistirá, hoy a partir de las 2:30 p. m., a Comisión de Transportes del Congreso, junto con el presidente de Corpac y el director general de Aeronáutica Civil, Donald Castillo", indicó en un tuit.

Pérez Reyes: "Falla de luces en el aeropuerto 'ha sido un evento fortuito'"

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, sostuvo que la falla en el sistema de luces en el aeropuerto Jorge Chávez ocurrió por "un evento fortuito". Asimismo, indicó que Corpac aún no ha rendido cuentas de lo sucedido, porque él había ido a solucionar problemas y no a buscar culpables.

"Es un evento fortuito. Ya lo resolvió Corpac con su equipo técnico. Estamos hablando de un evento fortuito. Habría sanción si hubiera un incumplimiento. Y en este momento no lo hay (...) Es un evento fortuito y ya Corpac lo resolvió", manifestó.