Salhuana dice que APP respalda "la gobernabilidad": "Nos eligieron por 5 años y hay que respetar los periodos"

Congreso El vocero de APP indicó que su grupo político respalda "la estabilidad" y "la gobernabilidad"

El congresista Eduardo Salhuana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), en diálogo con RPP, se pronunció respecto a la detención preliminar de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la república, en medio de la investigación que le sigue la Fiscalía por presunto tráfico de influencias y organización criminal.

Como se sabe, Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda, hermano y abogado de la jefa de Estado, respectivamente -además de otros investigados- fueron detenidos preliminarmente por la Diviac y el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (EFICCOP). La medida restrictiva fue solicitada por el Ministerio Público por un lapso de 10 días.

Ante el nuevo escándalo político, Salhuana Cavides consideró que el Ministerio Público y el Poder Judicial debían ser respaldados en el cumplimiento de su función, por "la salud moral del país".

"Lo que sí yo creo que reconozco y recojo es que el Ministerio Público y la PNP, pese a las dificultades que se puedan presentar, están cumpliendo su labor. Y si hay una detención es porque hay un pedido del Ministerio Público, y hay un juez que lo ha ordenado porque considera que hay indicios reveladores de la presunta conducta ilícita de los investigados, y eso me parecer bien por la salud moral del país", indicó.

No obstante, señaló que su grupo político no respaldaría una nueva moción de vacancia. Cabe resaltar que la parlamentaria Sigrid Bazán (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) anunció en RPP que su bancada está dialogando con otras para impulsar esta iniciativa.

"No hay que tomar decisiones apresuradas. Lo que acá hay es un operativo, hay supuestas declaraciones de colaboradores eficaces vinculados a Mateo Castañeda. Todo eso será materia de investigación. Sabemos que toda declaración de un colaborador eficaz requiere una corroboración cierta", señaló Salhuana.

"En base a una presunción, no podemos saltar inmediatamente a nuevamente manosear una institución como es la vacancia presidencial, que fue utilizada de manera muy ligera en el tiempo de Pedro Castillo, y ahora se pretende repetir esa situación. Lo que pido es prudencia, serenidad y vamos evaluando como evolucionan las investigaciones que hace el Ministerio Público", agregó.

En ese sentido, el congresista negó que entre el Legislativo y el Ejecutivo haya un acuerdo de sobrevivencia, sino que su bancada, según dijo, es respetuosa de los periodos constitucionales.

"Lo que pasa es que el Ejecutivo y el Legislativo han sido elegidos por 5 años, y parte de fortalecer la democracia implica también respetar los periodos constitucionales. Imagínate que con cada crisis política tengamos que cambiar presidente y Congreso. Sin duda, haría del Perú un país totalmente inviable", señaló.

Además, señaló que su partido político seguirá respaldado la "gobernabilidad".

"Nosotros apoyamos la gobernabilidad dentro del marco de la Constitución. Hay un plazo constitucional y obviamente también hay mecanismos para relevar a un mandatario cuando se generen las condiciones políticas, legales, constitucionales como sucedió en el caso del presidente Castillo", indicó.

Sobre desactivación de Equipo Especial de la Policía: "No comparto la decisión del Ejecutivo"

Por otro lado, Salhuana se refirió a la desactivación del equipo especial de la DIVIAC que apoya al EFICCOP. Al respecto indicó que no "comparte" la decisión del Ejecutivo.

"En este caso concreto, no comparto la decisión del Ejecutivo. Por más que tengan argumentos técnicos, jurídicos, que han esgrimido en el comunicado del Mininter, de que hay duplicidad con la Diviac y que no ha habido los estudios correspondientes, quizá el momento no es el más pertinente, quizá se debió abrir una mayor valoración y sobre eso tomar una decisión", precisó.

"En un escenario en el cual hay serias dudas sobre la voluntad del gobierno en torno a la investigación de los casos que involucran a la presidenta o al entorno de Palacio de Gobierno, tomar una decisión de esta naturaleza abona a esta hipótesis, genera un nivel de desconfianza adicional y creo que eso no es lo correcto", puntualizó.

En esa línea, el legislador señaló que, "al contrario de desactivar", el Ejecutivo debería "fortalecer los mecanismos que sean necesarios para que los actos de corrupción sean materia de investigación".