Zoraida Ávalos no tenía impedimentos para continuar las investigaciones contra Pedro Castillo, asegura Diana Gonzales

La presidenta de la Comisión de Descentralización del Congreso, Diana Gonzales, aseguró que la bancada de Avanza País, de la que forma parte, tomó la decisión de votar a favor de acusar constitucionalmente e inhabilitar por cinco años a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, tras un debate interno y negó que fuera por una motivación política.



“Nosotros en la bancada de Avanza País siempre tenemos reuniones, conversamos sobre la agenda del pleno y los diferentes temas que se va a tocar”, dijo en Ampliación de Noticias.



Cuando se le consultó sobre el argumento esgrimido por Zoraida Ávalos, según el cual ella fue la primera fiscal de la Nación que abrió una investigación contra un presidente de la República, Gonzales Delgado respondió:



“Podemos tener muchas posiciones diferentes con respecto a este punto. Entendemos el artículo [117] de la Constitución que prohíbe la acusación, pero nada le impedía expresamente en la norma a continuar la investigación [a Pedro Castillo]”.



¿Qué dijo Ávalos tras decisión parlamentaria?

Tras ser inhabilitada, la exfiscal de la Nación sostuvo que el Congreso ha “consumado un nuevo atropello jurídico e institucional”. “La señal para fiscales -y jueces- es clara: o te alineas con mis intereses o te vas”, cuestionó a través de su cuenta en la red social Twitter.



Zoraida Ávalos anunció que apelará a instancias internacionales “hasta que prevalezca la verdad”.

En vísperas, sostuvo también que el entorno de la actual titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, hizo campaña en el Pleno del Parlamento para que se vote a favor de su inhabilitación.

"No se explica, que no solamente no me haya defendido, sino que Patricia Benavides haya permitido que su personal de confianza, sus asesores, sus coordinadores parlamentarios hayan estado haciendo campaña en contra mía. Han ido a conversar con congresistas ofreciendo archivar casos a cambio de que voten en mi contra”, denunció.