Silvana Robles presentó su renuncia irrevocable a la bancada de Perú Libre

Silvana Robles, vocera de Perú Libre, anunció su renuncia irrevocable a la bancada en el Congreso sin dar mayores detalles al respecto. Este mensaje lo dio a conocer a tráves de sus redes sociales.

"En respeto a mis principios, he tomado la decisión de presentar mi renuncia irrevocable a la bancada Perú Libre. Mi compromiso con el pueblo que me eligió seguirá intacto. La formalización de mi renuncia y los motivos de la misma, serán detallados en comunicado el día de mañana", escribió la parlamentaria.

Silvana Robles fue muy crítica con la decisión del Congreso de inhabilitar a la extitular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos. En ese sentido señaló a la bancada de Fuerza Popular de estar detrás de esta decisión.

"El fujimorismo y sus satélites en el Congreso buscan la inhabilitación de Zoraida Ávalos para lograr una Junta de Fiscales afín a sus intereses y asegurar la permanencia de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación. El objetivo es claro, copar todas las instituciones", fue uno de los mensajes publicados por la legisladora en Twitter.

Acusan a Patricia Benavides

La exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos aseguró que el entorno de la actual titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, hizo campaña en el Pleno del Parlamento para que se vote a favor de su inhabilitación.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP Noticias, Ávalos indicó que la fiscal de la Nación permitió que su personal de confianza ofreció archivar casos, a cambio de que se vote para inhabilitarla. Cuestionó si es que esa es la función de los trabajadores del Ministerio Público.

"No se explica, que no solamente no me haya defendido, sino que la doctora Patricia Benavides haya permitido que su personal de confianza, sus asesores, sus coordinadores parlamentarios hayan estado haciendo campaña en contra mía. Han ido a conversar con congresistas ofreciendo archivar casos a cambio de que voten en mi contra”, indicó.

Ávalos indicó que tuvo información respecto de que Emma Benavides, hermana de la actual titular del Ministerio Público, también estaba realizando un “lobby” en su contra. Esto debido a que derivó a la fiscal Bersabeth Revilla un informe en su contra por presuntamente cobrar sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico.