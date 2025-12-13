Acción Popular rechazó la nulidad de sus elecciones primarias y acusó al JNE de "extralimitarse" en el petitorio de las impugnaciones

El partido Acción Popular señaló que los afiliados solo habían solicitado al JNE "anular únicamente ciertas mesas de sufragio" y proclamar los resultados con el cómputo de las mesas no impugnadas.

El partido Acción Popular (AP) rechazó enérgicamente la resolución del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de declarar la nulidad de sus elecciones primarias de cara a las elecciones generales de 2026.



En un comunicado, la agrupación política calificó la decisión del órgano como "inaceptable", argumentando que la entidad se "extralimitó en el petitorio de las impugnaciones presentadas, transgrediendo el principio de congruencia procesal".



El partido explicó que los afiliados solo habían solicitado al JNE "anular únicamente ciertas mesas de sufragio" y proclamar los resultados con el cómputo de las mesas no impugnadas. "Al declarar la nulidad de todas las elecciones a nivel nacional, el JNE actuó más allá de lo peticionado", sostuvo.



Según Acción Popular, el Jurado Nacional de Elecciones tiene la obligación de resolver "con arreglo a ley" y "debe limitarse a lo peticionado".



"Esta medida insubsanable nos deja sin candidatos legalmente definidos para el 2026, lo cual pone en grave riesgo la vigencia del partido y constituye una causal directa para la cancelación de nuestra inscripción como organización política", advierte.



El partido también destacó que existió un voto en minoría dentro del pleno del JNE, donde dos magistrados señalaron que las reglas para las impugnaciones en elecciones primarias se limitan al "sustento numérico"; y por lo tanto, las impugnaciones que cuestionaban requisitos o estatutos (distintas al sustento numérico) "debieron ser declaradas improcedentes".

En ese contexto, Acción Popular exigió el irrestricto respeto al debido proceso y al principio de legalidad, y confía en que el pleno del JNE reconsiderará su decisión, rectificando la resolución para asegurar la validez del proceso de democracia interna de dicho partido y la participación institucional en los próximos comicios.

Declaran nulas las elecciones primarias de Acción Popular

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias efectuadas por la organización política Acción Popular (AP) para elegir candidatos, de cara a las elecciones generales de 2026, por presentar "vicios sustanciales" que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso.

En la resolución N.° 0745-2025-JNE, el órgano electoral advirtió que no existe coincidencia entre la relación de delegados declarados ganadores por el Comité Nacional Electoral (CNE) de la Acción Popular y la lista de material electoral elaborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en las elecciones primarias efectuadas el pasado 30 de noviembre en las circunscripciones de Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali.

Precisó que en las seis mesas de sufragio se incluyó a ciudadanos que no fueron elegidos en el proceso interno. “Esta situación evidencia que el 100 % de las mesas presentaron un vicio sustancial relacionado con la conformación del cuerpo electoral, afectando la legitimidad y regularidad del proceso de democracia interna de la organización política”, se lee en el documento.

El órgano electoral sostiene, además, que no resulta posible retrotraer dicho proceso electoral y convocar a nuevas elecciones primarias, puesto que se estaría quebrando el hito del 7 de diciembre de 2025 (elecciones por delegados), y se pondría en riesgo el hito del 15 de diciembre próximo referido a la proclamación de los resultados de las elecciones primarias.