ONPE: más de 2 millones de peruanos ya eligieron su local de votación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la plataforma que permite a los peruanos elegir su local de votación para las Elecciones Generales 2026 solo estará habilitada hasta este domingo, 14 de diciembre, y no habrá prórroga.

En diálogo con Ampliación de Noticias, Pablo Hartill Montalvo, subgerente de documentación e investigación electoral de la ONPE, señaló que 2 millones 400 mil peruanos ya han elegido sus tres locales de votación.

“La lógica de Elige tu local de votación […] es que invita a la ciudadanía a que escojan -al menos- tres locales de votación, idealmente cercanos a su domicilio, pero dentro del distrito que está registrado en su DNI. Solo se puede escoger hasta tres locales dentro del distrito en el que está registrado”, indicó el representante de la ONPE.

Asimismo, Hartill Montalvo señaló que el 80 % de los ciudadanos registrados en la plataforma de la ONPE lo han hecho a través de un celular. Además, manifestó que el proceso requiere de más pasos que años anteriores debido a que se ha priorizado la seguridad de los electores.

“Antes el proceso era un poco más lineal, un poco más sencillo, pero un poco lo que se ha buscado en este año y en base a lo que se ha visto, es garantizar la seguridad para poder evitar suplantaciones. Básicamente, es por eso que se le está pidiendo a la ciudadanía que hay dos maneras de hacer el reconocimiento. Cuando entras a la plataforma, lo que se te va a pedir es que pongas tu número de DNI, el dígito verificador, que es el que está después del guion, y tu fecha de nacimiento. Y hay dos maneras de hacerlo: uno es el reconocimiento facial, que de hecho es un poco más fácil. Te va a pedir que enfoques la cámara y lo hagas. Y el otro es a través de preguntas de seguridad”, resaltó.

Selección de locales

La ONPE informó que la selección de locales se puede realizar de dos formas:

Vía versión web para computadoras de escritorio: el método de verificación de la identidad del usuario se realizará respondiendo tres (3) preguntas personales. Vía versión web móvil: para verificar tu identidad debes escoger una de las dos modalidades: respondiendo tres (3) preguntas personales y tomando una foto de tu DNI o mediante reconocimiento facial.

¿Cuáles son los pasos para elegir tu local de votación con ONPE?

Tras verificar la identidad, los ciudadanos deberán colocar su correo electrónico, número de celular, así como los datos de su ubigeo (departamento, provincia y distrito) consignados en su DNI hasta el día de cierre del padrón electoral (14 de octubre de 2025).

También podrá seleccionar si tiene algún tipo de discapacidad.

El elector recibirá un correo electrónico con un mensaje de la ONPE para confirmar la dirección de correo, es importante hacerlo para poder continuar con el procedimiento.

para confirmar la dirección de correo, es importante hacerlo para poder continuar con el procedimiento. Luego de la confirmación, la persona podrá hacer la elección de sus tres (3) locales de votación de acuerdo con el orden de su preferencia.

Después de elegir los tres locales, el sistema le preguntará al ciudadano si ya culminó con su selección.

Seguidamente aparecerá un mensaje para que el usuario guarde sus opciones o pueda regresar y hacer modificaciones.

Al culminar, el usuario recibirá un correo con información sobre los tres lugares seleccionados.