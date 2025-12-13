Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

“Lamentable y vergonzoso”: Roel Alva y García Belaúnde se pronuncian tras nulidad de las elecciones primarias de Acción Popular

Víctor Andrés García Belaunde advirtió que la nulidad de las elecciones internas deja fuera de competencia electoral al partido.
Víctor Andrés García Belaunde advirtió que la nulidad de las elecciones internas deja fuera de competencia electoral al partido. | Fuente: Facebook Acción Popular
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Luis Roel y Víctor Andrés García Belaúnde reaccionaron tras la decisión del JNE de anular las elecciones primarias de Acción Popular por irregularidades, advirtiendo que dicho fallo podría dejar al partido fuera de los comicios generales de 2026.

Luis Roel Alva y Víctor Andrés García Belaúnde, militantes de Acción Popular, se pronunciaron luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declararan nulas las elecciones primarias del partido político para definir candidaturas de cara a los comicios generales del 2026, al advertir “vicios sustancias” que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso. 

Al respecto, Roel Alva calificó lo ocurrido como “lamentable y vergonzoso” e indicó que, debido a estas irregularidades, Acción Popular no podrá participar en las elecciones generales de 2026 por “el fraude electoral en sus internas comprobado por el JNE”. 

“Se deben realizar las investigaciones fiscales y partidarias pertinentes para sancionar a los responsables”, manifestó.

En la misma línea, García Belaunde señaló que la nulidad de las elecciones internas deja fuera de competencia electoral al partido. 

“La ambición sin límites de algunos candidatos terminó haciendo lo que ningún adversario logró en 70 años: dañar desde dentro el legado de Fernando Belaúnde”, expresó.

El fallo

A través de la Resolución N.° 0745-2025-JNE, el máximo órgano electoral sostuvo que no existió coincidencia entre la relación de delegados declarados ganadores por el Comité Nacional Electoral (CNE) de Acción Popular y la lista de material electoral elaborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), durante las elecciones primarias realizadas el pasado 30 de noviembre.

Las irregularidades fueron detectadas en circunscripciones como Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali. 

El JNE detalló que en las seis mesas de sufragio se incluyó a ciudadanos que no habían sido elegidos en el proceso interno, lo que evidenció que el 100 % de las mesas presentaron vicios sustanciales en la conformación del cuerpo electoral.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP226 | INFORMES | Elecciones 2026: cinco precandidatos de zonas con alta de minería ilegal figuran en el REINFO

Precandidatos de las regiones más golpeadas por la minería ilegal figuran en el REINFO, el registro que permite operar a mineros informales. ¿Estamos frente a un posible conflicto de interés? Conozca los detalles de este hallazgo en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Luis Roel Víctor Andrés García Belaunde Acción Popular JNE El Poder en tu Manos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA