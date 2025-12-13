“Lamentable y vergonzoso”: Roel Alva y García Belaúnde se pronuncian tras nulidad de las elecciones primarias de Acción Popular

Luis Roel Alva y Víctor Andrés García Belaúnde, militantes de Acción Popular, se pronunciaron luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declararan nulas las elecciones primarias del partido político para definir candidaturas de cara a los comicios generales del 2026, al advertir “vicios sustancias” que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso.



Al respecto, Roel Alva calificó lo ocurrido como “lamentable y vergonzoso” e indicó que, debido a estas irregularidades, Acción Popular no podrá participar en las elecciones generales de 2026 por “el fraude electoral en sus internas comprobado por el JNE”.



“Se deben realizar las investigaciones fiscales y partidarias pertinentes para sancionar a los responsables”, manifestó.



En la misma línea, García Belaunde señaló que la nulidad de las elecciones internas deja fuera de competencia electoral al partido.



“La ambición sin límites de algunos candidatos terminó haciendo lo que ningún adversario logró en 70 años: dañar desde dentro el legado de Fernando Belaúnde”, expresó.



El fallo

A través de la Resolución N.° 0745-2025-JNE, el máximo órgano electoral sostuvo que no existió coincidencia entre la relación de delegados declarados ganadores por el Comité Nacional Electoral (CNE) de Acción Popular y la lista de material electoral elaborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), durante las elecciones primarias realizadas el pasado 30 de noviembre.



Las irregularidades fueron detectadas en circunscripciones como Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali.



El JNE detalló que en las seis mesas de sufragio se incluyó a ciudadanos que no habían sido elegidos en el proceso interno, lo que evidenció que el 100 % de las mesas presentaron vicios sustanciales en la conformación del cuerpo electoral.

