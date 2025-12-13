Elecciones 2026: JNE dispone exclusión de Martín Vizcarra y otros inhabilitados del Padrón Electoral Preliminar

La resolución del JNE aprobó también el Padrón Electoral Definitivo para los comicios generales convocados para el 12 de abril de 2026.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la exclusión del Padrón Electoral Preliminar para las elecciones generales de 2026, de varios ciudadanos en mérito a la inhabilitación impuesta bajo el amparo del artículo 100 de la Constitución Política.

La resolución 0744-2025-JNE, publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, señala que se trata del expresidente de la República, Martín Vizcarra, quien cuenta con dos inhabilitaciones, una por 5 años y otra por 10 años; la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, inhabilitada por 10 años; los excongresistas Freddy Ronald Díaz Monago y Yesenia Ponce Villarreal, inhabilitados por 10 años cada uno.

Asimismo, el expresidente del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido César Águila Grados, inhabilitado por 10 años; los exministros de Salud Víctor Marcial Zamora Mesía y Pilar Elena Mazzetti Soler, inhabilitados por 10 y 8 años, respectivamente; y el exjuez César Hinostroza Pariachi, inhabilitado por 10 años.

Padrón Electoral Definitivo

La resolución del JNE aprobó también el Padrón Electoral Definitivo, elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), para los comicios generales convocados para el 12 de abril de 2026.

El padrón para este proceso electoral fue aprobado con un total de 27 325 432 electores hábiles. Este número incluye 26 114 619 electores dentro del territorio nacional y 1 210 813 electores que residen en el extranjero.

El padrón electoral es la relación de ciudadanos hábiles que pueden ejercer su derecho de voto, elaborado y actualizado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).