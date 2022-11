Navarro indicó que ha sostenido conversaciones con el director del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), a nivel nacional y regional, y aseguró que la situación en la provincia “es dramática”. Asimismo, reveló que, a la fecha, hay un déficit de dos a tres millones de soles en relación a este servicio. “Un grueso de la población no tiene agua 6 meses o un año y los sectores donde hay, es por horas nada más. Entonces, esto genera un malestar porque el agua es una contraprestación. Y, si no hay el servicio, no se puede cancelar. Entonces, se necesita mayor inversión”, señaló.